Když předškolák umí číst, psát i počítat...

"Moje čtyřletá dcera mě skoro každý den žádá, ať jí dám nějakou hádanku či doplňovačku. Koupila jsem pracovní sešity pro předškoláky, denně udělá několik úkolů, zvládne i těžší příklady, kde se doplňují písmenka a počítá se. Nikdo ji to neučil, jde jí to samo," říká třicetiletá Dana Veselá z malé obce nedaleko za Prahou. Jak s takovými dětmi pracovat?

Miloslav Hubatka

"Čím dřív se začne talent a nadání rozvíjet, tím lépe. Důležité je děti vést tak, aby nedělaly chyby, vždy je horší přeučovat než učit něco nového," vysvětluje odborník na nadané děti, zakladatel webu nadanedite.cz a ředitel Základní školy JUDr. Josefa Mareše a Mateřské školy ve Znojmě Miloslav Hubatka, kterému jsme za vás položili několik otázek.

Jak se pozná nadané dítě v předškolním věku?

To je velmi individuální. Každopádně bych na začátek podotkl, že odborníci nemluví v předškolním věku o nadání, ale spíše o akceleraci. Některé děti jsou v určitých oblastech rychlejší než ostatní, především v poznávacích oblastech. Rychle přijímají informace a umí je zpracovávat. Mnohé z nich začínají se základy psaní, počítání a čtení. Některé hodně akcelerované dokážou samy vydedukovat malou násobilku. Naučí se skládat písmenka a plynule číst.

Je to běžný jev, že přijde do školy dítě a umí psát a číst?

Inteligence předškoláků se zvyšuje. Dnes není žádnou výjimkou, že v první třídě vedle sebe sedí dítě, které nezná písmenko a druhé, které umí plynule číst. Ovšem co za inteligencí pokulhává, jsou sociální dovednosti: schopnost vycházet s dětmi, dodržovat návyky, respektovat autoritu, dokončovat započaté věci... Já tomu říkám, že dětem chybí morálně volní návyky. Jejich úspěšnost, ač tam inteligenční potenciál je, pak klesá dolů. Morálně volní vlastnosti jsou pro úspěšnost v životě ještě důležitější než to, zda je člověk chytrý a šikovný.

Je to výhra mít dítě s vysokým IQ?

Rozhodně to není žádná legrace. Dnes rodiče preferují volnou výchovu, pak z dětí vyrůstá to, co nazýváme spratkem domácím. Takové dítě tyranizuje své okolí a svou vůli si agresivně vynucuje za každou cenu. Rodiče uhýbají víc, než je zdrávo, a potomek pak neví, co je dobré a správné. Je důležité, aby se nastavily mantinely a důsledně se dodržovaly. Ano, dítě je potřeba podporovat a rozvíjet, dát mu prostor k sebevyjádření, ale jsou hranice, za které nesmí jít.

Takže rodiče by měli dítě v nadání a talentu podporovat? Znám i případy, kdy rodiče nechtějí, aby dítě vyčnívalo, brzdí ho.

Rozhodně by se dítě nemělo omezovat. Znám příklad z praxe, kdy talentovaného chlapce rodiče zcela záměrně omezovali ve školce i ve škole. A u něj se pak začaly objevovat somatické potíže. Byl jako papiňák - plný potenciálu, který byl uměle dušen. A vygradovalo to zdravotními problémy.

Jak je to s IQ? Mají ho současné děti vyšší?

IQ se v předškolním věku velmi špatně měří. Dokonce to někteří odborníci odmítají. Dá se ale ledacos vydedukovat: dítě je zvídavé, dokáže asociovat, dedukovat, vyvozovat závěry. Inteligentní děti také bývají kreativní, tvořivé, mají fantazii a rády ji projevují. Pokud ale chybí morálně volní vlastnosti, jako je pečlivost a důslednost, může se inteligenční potenciál zcela minout účinkem.

Jak s takovým dítětem zacházet?

Akcelerované děti často zkouší spoustu nových věcí a zase je opouští. Rodiče by jim to neměli mít za zlé a měli by je podporovat. Jednou se jim líbí fotbal, jednou tenis, jednou dinosauři. Jsou to zvídavé děti, které mají potřebu stále něco zkoušet. Rodiče dají dítě do kroužku a ono ho to za půl roku přestane bavit. Tlačit příliš na pilu se nevyplácí. Je potřeba udělat mu pestrý program, zařadit více kreativních činností, nechat ho si vyzkoušet vícero věcí. Ono se pak časem samo vyhraní, samo zjistí, co mu jde a co ho baví.