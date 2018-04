Když matky trpí srdečními chorobami, dcery také

Nemoc otců pro ně znamená daleko menší nebezpečí. Synové jsou ohroženi stejně, ať je nemocná matka, nebo otec.

K tomuto závěru dospěli švédští vědci ze stockholmského Karolinska Institute při rozsáhlém výzkumu, který využíval data o jedenácti milionech obyvatel Švédska.

Dcery v ohrožení

Dcerám nemocných matek hrozí téměř o polovinu větší riziko srdečních chorob, než těm, jejichž matky byly zdravé.

Zato nemocný otec představuje pro své dcery jen o 17 procent větší riziko stejných zdravotních potíží ve srovnání s dcerami, které srdeční nemoci nemají v rodinné anamnéze.

Synové jsou ohroženi také, v jejich případě se však riziko příliš neliší, ať už infarkt apod. postihl matku, nebo otce. Potomek nemocných rodičů má jen o 55 či 41 procent vyšší "šance" na stejné zdravotní potíže ve srovnání se syny zdravých rodičů.

Švédští vědci prozkoumali údaje z databáze národního registru, které sahají zpátky až do roku 1932. Na jejich základě zhodnotili, jak může rodinná historie souviset se srdečními poruchami potomků. Sledovali zejména lidi s diagnózou infarkt či angina pectoris.

Dědictví genů, nebo chování?

Výskyt stejných nemocí u generace rodičů a dětí není nic výjimečného. Švédští badatelé však soudí, že v tomto případě hraje rodinné prostředí větší roli než dědičnost.

"Děti tráví více času se svými matkami než s otci, a tak snáze přebírají a opakují jejich rizikové chování, což v případě srdečních chorob jsou například špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a kouření," vysvětluje v časopise New Scientist vedoucí výzkumného týmu Kristina Sundquistová.

Dodává však, že dědičná dispozice k srdečním chorobám může svým dílem do hry vstupovat také.

Není tedy nijak překvapivý další závěr vědců, že trpí-li oba rodiče srdeční chorobou, zvyšuje se riziko infarktu či anginy pectoris ještě výrazněji - u ženských i mužských potomků o 108, respektive 82 procent.

Závěr studie zveřejněné v American Journal of Preventive Medicine je jednoznačný: Lidé, jejichž rodiče, obzvlášť matka, zažili srdeční příhodu, by měli být na své zdraví opatrnější a měli by si více hlídat stravu, věnovat se pohybu a vynechat kouření.

K podobným závěrům došly i dřívější vědecké studie, dosud žádná však nezkoumala tak velký soubor pacientů.