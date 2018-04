Když má dítě žízeň, už je to špatně

Kolik by děti měly vypít nápojů Požadované množství získáte, když hodnotu vynásobíte hmotností dítěte. Takže například osmileté dítě vážící 28 kg by mělo denně vypít 60 ml x 28 kg = 1 680 ml nápojů. 1–4 roky 95 ml

4–7 let 75 ml

7–10 let 60 ml

10–13 let 50 ml

13–19 let 40 ml Zdroj: Jiří Nevoral – Výživa v dětském věku