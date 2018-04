Když dětem hrozí anorexie

"Strach z tloušťky a dietní tendence jsou mezi českými děvčaty dostatečně zřetelné už ve věku 11 let a významným způsobem ovlivňují jejich způsob života a často i zdravotní stav," řekl psycholog František Krch, který se zabývá poruchami příjmu potravy.

Mnoho dívek tak už v tomto věku drží diety a jen třetina patnáctiletých si myslí, že nic takového nepotřebují. Ostatní dívky neváhají sáhnout i po projímadlech nebo si samy vyvolávají zvracení, přičemž rodiče mnohdy vůbec nic netuší.

Dietní tendence narušují normální jídelní zvyklosti dospívajících děvčat, která ve strachu z tloušťky zásadně mění svůj jídelníček a jídelní režim. "Velká část dospívajících dívek si už vlastně nedokáže představit jídlo bez strachu z tloušťky a zaměňuje redukční dietu za normální stravovací režim," varuje Krch.

Jak anorexie, tak bulimie – chorobné přejídání – jsou do jisté míry psychický problém. Velkou roli hraje genetika, ale problémy s jídlem může vyvolat také stres ve škole či v práci, deprese nebo ztráta někoho blízkého. V naprosté většině případů se anorexie i bulimie týkají dívek nebo dospělých žen, ale v posledních letech se objevují mezi postiženými i muži.

Poznáte, kdy je ohroženo právě vaše dítě? Mějte se na pozoru před následujícími příznaky – proberte je s dětským lékařem nebo s psychologem, kam byste posléze měli přivést i potomka.

• Mění se jídelníček, ze kterého nejprve mizí tučná a sladká jídla. "Zákaz" je postupně rozšiřován na další a další potraviny, až zbudou jen "light" jídla.

• Mění se jídelní režim. Dítě vynechává jídla. Ráno tvrdí, že jíst nemůže, a večer, že už je pozdě.

• Mění se jídelní chování, dítě se v jídle nimrá, jí nápadně dlouho a pomalu.

• Mění se chuť. Někdy potomek hodně solí a jindy zase hodně pije, protože zapíjí hlad, může však také nepít vůbec.

• Vyhýbá se jídlu ve společnosti, přecitlivěle reaguje na to, když jej někdo při jídle pozoruje.

• Často vzrůstá aktivita dotyčného, neustále někde pobíhá, chce si "dát do těla", zpotit se .

• Nápadně často se zaobírá svou postavou a hmotností. Postává před zrcadlem, neustále se váží nebo se naopak váze vyhýbá.

• První zhubnutí je zpravidla doprovázeno zlepšením nálady a růstem sebevědomí.

• V této době může být dítě velmi společenské. Později se však začíná vyhýbat přátelům a uzavírá se do sebe.

• Rodiče by také měli zpozornět, pokud dítě například zvrací či se zavírá po jídle na toaletu.

Zdroj: F. D. Krch: Mentální anorexie, Portál 2002