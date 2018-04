Erotogenní zóny vás dovedou k rozkoši. Co se líbí ženám a co mužům?

Na první pohled je to jednoduchý návod: stačí najít ta kouzelná místečka a milování se stane úplnou pohádkou. Potíž je však v tom, že erotogenní zóny se u každého jedince liší. Někomu stačí jemný dotek a někdo potřebuje delší mazlení a dráždění.

Co to vlastně je erotogenní zóna Erotogenní zóna je oblast na povrchu těla, jejíž dráždění způsobuje nárůst sexuálního vzrušení. Primárně však vůbec nejde o sex. Tato místa obsahují vyšší koncentraci nervových zakončení. A při jejich stimulaci přijímá mozek mnohem více podnětů, které mohou kromě jiného vytvářet vzrušující pocity.



Muži i ženy si asi nejvíce potrpí na stimulaci pohlavních orgánů, ale podobná místa se například nacházejí i na hlavě. A nejen tam. V literatuře lze dokonce najít příběh mladé ženy, kterou vzrušovalo, když ji někdo něžně hladil po předloktí. Většina z nás ovšem reaguje na méně originální dotyky. Vydejme se tedy na malý průzkum míst, která zvyšují milostné prožitky a přivádějí nás až do ráje.

Co by měly vědět ženy

Asi vám neprozradíme nic nového, když budeme tvrdit, že nejcitlivějším mužským orgánem je penis. Nejvíce nervových zakončení je na žaludu a na uzdičce, tedy v místech, kde je k penisu připojena předkožka. A proto není třeba se snažit o rychlou nebo intenzivní stimulaci mužské chlouby, mnohem důležitější jsou šikovné a citlivé ženiny prsty nebo to, co dokáže dělat svým jazykem. Při milostných hrátkách byste, milé dámy, neměly vynechat ani varlata svého partnera. Mějte ale na paměti, že jsou velmi citlivá, a tak buďte jemné a pozorně vnímejte reakce svého milence.

Pokud můžeme radit, přestože penis je ta nejzaručenější erotogenní zóna, nezačínejte jím. Jestliže toužíte po dlouhém milování, v němž pomalu stoupáte až k nebi, nechte svého miláčka na to nejlepší čekat. O to bude později vše krásnější a náruživější.

Místa u mužů: penis, místo za kořenem penisu, žalud, předkožka, varlata, hráz (místo mezi penisem a konečníkem), bradavky, rty, jazyk, ušní lalůčky, spodní část páteře, dlaně, hýždě, krk, pupík a břicho, šíje, záda, prsty, podkolenní jamky, boky, vnitřní strana paží, chodidla



Začněte třeba víčky, něžně je polibte. Pak se soustřeďte na hlavu. Mnoho mužů miluje, když jim žena prsty pročesává vlasy a hraje si s nimi. Povzbuzující je masáž malé prohlubně v týlu (těsně nad krkem) a mírná masáž spánků. Většina mužů se však přímo rozplývá, když jim žena prsty, rty nebo jazykem dráždí ušní boltce. Ale nezapomeňte, že lalůčky jsou velmi citlivé.

Od hlavy se vydejte k ramenům. Důkladně promněte trapézový sval (horní část ramen a postranní část krku) a jemně rozmasírujte body okolo klíčních kostí. Poté trochu přitvrďte, krk je totiž samá erotogenní zóna. A tak jeho hlazení, laskání, polibky a jemné kousání jsou téměř zaručená vstupenka do světa úžasných erotických hrátek. A pokud ještě nechcete začít s tím posledním, tedy s penisem, pak se na chvilku zaměřte na bradavky. Nejsou sice tak citlivé jako ženské, ale většině mužů se jejich dráždění velmi líbí.

Co by měli vědět muži

Většinu žen přivede k orgasmu pouhé dráždění poštěváčku prsty nebo jazykem. K samotnému pohlavnímu aktu mnohdy ani nemusí dojít. Je to asi nejsilnější erotogenní zóna, kterou žena má, a je si toho plně vědoma. Na ženském těle je však i celá řada dalších, cudnějších, a přesto vzrušujících míst.

Například hlava. Masírování pokožky, hlazení a hraní si s vlasy je prostě něco úžasného. Pokožka hlavy je totiž plná citlivých nervových zakončení, a proto je masáž hlavy nejen příjemná, ale také uvolňuje napětí a pomáhá vyplavovat do krevního oběhu hormony dobré nálady, jako jsou dopamin a serotonin.

Stejně jako muži milují i ženy laskání ušních boltců a polibky především na přední či zadní straně krku. Žádný muž by také neměl zapomenout na nohy své partnerky. Nejenže jsou krásné, ale jsou také velmi citlivé na hlazení, polibky a jemnou masáž, a to zejména v oblasti vnitřní strany stehen.

Místa u žen: pohlavní orgány, bod G, uši, prsa a bradavky, ušní lalůčky, hýždě, vnitřní část stehen, oční víčka, pupík a břicho, rty, jazyk, krk, dlaně, šíje, záda, prsty, podkolenní jamky, boky, vnitřní strana paží, chodidla

Mnohé ženy také nedají dopustit na laskání chodidel, ovšem samozřejmě jen tehdy, nejsou-li lechtivé. Podobně je to i s dlaněmi. Stačí je hladit jemnými krouživými pohyby. Zdá se to nemožné, ale i to může v ženě nastartovat či prohloubit chuť na erotické hrátky. Doporučujeme i lehkou masáž prstů a míst mezi nimi.

Teď přijde to nejdůležitější: břicho a ňadra. Nejvíce erotogenních zón se nachází okolo pupíku a kyčelních kostí, velmi citlivá je i pokožka od boků až do podpaží. Kamkoli sáhnete, můžete mít úspěch. Stačí hladit, mazlit, líbat či jemně škrábat. Ňadra jsou pak oněch místeček lásky doslova plná. Proto by nikdy při předehře, ale ani při samotném pohlavním styku neměla být opomenuta. Zejména dráždění bradavek prsty, rty i jazykem vnímá většina žen jako něco, co je dovede ke dveřím orgasmu, pokud ne rovnou k němu.

