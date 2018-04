Je to spolehlivé, tvrdí učitelka antikoncepce pomocí měření teploty

Metoda plodných a neplodných dní nemá v našich končinách moc dobrou pověst.

Cejch nespolehlivosti přetrvává z období našich maminek, kdy se plodné dny vypočítávaly kalendářní metodou. Bralo se paušálně, že menstruační cyklus ženy trvá dvacet osm dní a žena ovuluje čtrnáctý den cyklu. Dvacetiosmidenní cyklus má jen asi třicet procent žen a ani těm všem to nebude fungovat, protože každá může mít ovulaci trochu jindy.

Kateřina Juřenčáková Narodila se před 35 lety a do svých třiceti pracovala jako konzultantka v personalistice.

Po třetím porodu se začala věnovat ženským tématům, poznala svou cykličnost a dnes je instruktorkou symptotermální metody přirozené antikoncepce.

O sexualitě, plodnosti, rodičovství přednáší i dětem na školách.

Jak to, že symptotermální metoda, která pracuje s plodnými a neplodnými dny, je tak spolehlivá?

Plodné dny se u ní nevypočítávají paušálně. Každá žena si je stanoví na základě svých individuálních symptomů a své bazální teploty, a to dle přesně daných pravidel, které vymyslel tým vědců. Její spolehlivost, pokud se dodržují pravidla, je 99,6 procent, jak uvádí technologie kontracepce, celosvětově uznávaný zlatý standard pro určování spolehlivosti antikoncepce. Například pro hormonální antikoncepci udává spolehlivost 99,7 procent.

Individuální měření teploty zní sice spolehlivě, ale složitě... Je nutné každodenní měření?

Vůbec. Je to pro mě asi tak složité, jako čištění zubů. Navíc v mém cyklu, který trvá zpravidla dvacet pět dní, se plodnosti věnuji ani ne deset dní, kdy si všímám, co se děje s mým tělem. Zapíšu si menstruaci a od chvíle, kdy se objeví děložní sekret, začnu měřit teplotu, po navýšení teploty si určím neplodné období. Pak už nic nezaznamenávám, nesleduji. V průměru si tedy žena něco o sobě zapíše asi deset dnů v cyklu. Když užívá hormonální pilulku, musí si 21 dnů ve stejný čas vzpomenout, že si musí vzít pilulku.

Podle teploty poznáte plodné dny?

Přesněji poznám s jistotou, že už je po nich. Před ovulací je bazální tělesná teplota nižší a bezprostředně po ní stoupne. Takže když vidím, že mi teplota stoupla tři dny, vím, že začíná období neplodnosti až do další menstruace.

Metoda pracuje i se symptomy plodných dnů. Jaké to jsou?

Sleduje se, kdy se dostaví pocit vlhka, tj. kdy se začíná vytvářet děložní hlen. To je symptom počínající fáze plodných dní, který určí, kdy která žena začne s měřením teploty. Žena si též může všímat svého děložního čípku, vyšetřit si, že se otevírá, měkne a stoupá vzhůru. Ale to není nutné.

Tato metoda tedy v podstatě učí ženu poznat samu sebe, svůj menstruační cyklus, své tělo, svou plodnost...

Ano. Jsou dokonce ženy, které, když zjistí, jak jejich tělo dokonale a pravidelně funguje, už si jedou bez záznamů, bez měření. I já už samozřejmě dávno přesně i bez měření vím, že právě ovuluji, ale to, že si dělám v plodné dny tečky a spojuji si body v křivku, mě osobně udržuje v koncentraci. A baví mě to.

Bude ale nejspíš i spousta žen, které to bavit nebude. Co se nechtějí měřit, kreslit si grafy...

Pro ty existují malé computery, které jsou naprogramované na základě termální metody. Ty vám každý den ukážou “plodná/neplodná”, žena si tedy záznamy nevede sama. Novinkou je také teploměr, který se nalepí do podpaží, ráno se spojí přes bluetooth s aplikací v telefonu, kde pak můžete sledovat svoji teplotní křivku. Tyto možnosti jsou ovšem relativně drahé oproti měření bazálním teploměrem. To je, až na pořizovací cenu teploměru cca tři sta korun, zdarma. A vlastně i celá metoda se dá naučit za nulové náklady. Samostatně s příručkou.

Vy jste se ji naučila takto sama?

Já jsem byla na kurzu. Dokonce dvakrát. Poprvé v osmnácti, to jsem pak metodu používala rok. Žádná kamarádka ji neznala, neměla jsem žádnou podporu okolí, spíše nedůvěru, a tak jsem na ní hledala nevýhody, i když mi perfektně fungovala. Až jsem ji opustila a zapomněla na ni. Když jsem si na ni rozpomněla ve třiceti, už jsem si pravidla přesně nepamatovala a potřebovala jsem si projít znovu kurzem.

Pro někoho, kdo je zvyklý se spoléhat na nějakou formu bariéry či hormonální antikoncepce, to musí být zvláštní pocit, najednou se milovat naplno, bez jakékoli ochrany...

Zpočátku člověk nevěří, že je možné milovat se plně. Byť v neplodné dny. Ani já jsem si nebyla ze začátku vůbec jistá. Ale během pár cyklů jsem získala naprostou důvěru. Využívám v tuto chvíli nejmodernější a nejjednodušší symptotermální metodu, tzv. SensiPlan. Pro mě byl naopak daleko větší stres muset si vzít každý den pilulku. Měřit si týden teplotu je pro mě daleko jednodušší. Nehledě na zdravotní komplikace, které mi hormonální antikoncepce přinesla.

U symptotermální metody se ve skutečnosti nejedná o žádnou skutečnou antikoncepci. Jen o uvědomění si toho, že teď je možné otěhotnět. A jak s tím naložíme, je na nás...

A to mě na tom právě baví, že každý měsíc přijde ta otázka. Ano, nebo ne? Ono navíc to, že vím, že jsem plodná, neznamená, že nemám chuť na milování.

Ba naopak!

Ano, je to silný pud. Ale je to pořád pud. Naše lidskost nám dovoluje s ním naložit, jak potřebujeme. Symptotermální metoda nám dává nad naší plodností vědomou kontrolu. Někdo tak používá v plodné dny bariérové ochrany. Pak jsou páry, které pracují s vědomou sexualitou či tantrou. Pohlavní styk je pro ně jako třešinka na dortu. Využívají orální milování, partnerskou sebelásku, masáže. Plodné dny přinášejí do vztahu kreativitu a učí, jak se milovat krásně, orgasmicky a bezpečně.

Symptotermální metoda Přirozené plánování rodičovství je způsob přesného stanovení plodných a neplodných dnů na základě tělesné teploty ženy a symptomů provázejících její ovulaci, tedy uvolnění zralého vajíčka. Vychází z německého výzkumu zahrnujícího téměř čtyřicet tisíc cyklů zdravých žen.

Symptotermální metoda antikoncepce je zodpovědnost obou...

I v tom spatřuji její velkou výhodu. Jiné metody jsou u nás často jednostranné. Hormonální antikoncepci bere žena, kondom řeší muž nebo si dává pozor...

Napadá mě, že když se naučíte přesně cítit, kdy ovulujete, můžete to využít i opačně? Pro plánované otěhotnění?

Přesně tak. Na mé kurzy chodí půl napůl ženy, které počít nechtějí a které chtějí. Většinou to však jsou ženy, co chtějí poznat svoje tělo, vědět, jak funguje. Vědět, že jsou zdravé. Že mají zdravý cyklus.

Zdravý cyklus? Jak dlouhý má být?

Ono na délce příliš nezáleží. Zdravý cyklus je takový, kdy dojde k ovulaci a po ní přijde menstruace za dvanáct až šestnáct dnů. Ale celý cyklus může trvat třeba i tři měsíce a stále to nemusí znamenat, že je to cyklus nezdravý. I nepravidelný cyklus může být zdravý. Měřítkem je délka druhé fáze. Setkávám se se ženami, co mají naprosto pravidelný šedesátidenní cyklus, ale celou dobu byly u doktora v kolonce nepravidelné cykly a vnímány jako ty, co nemají cyklus zdravý.

A když je fáze po ovulaci delší než šestnáct dní?

Tak to už máte devadesátiprocentní jistotu, že jste těhotná. (Smích.) Nebo se v tu chvíli jedná o nezdravý cyklus a je na místě řešení s lékařem.

Ovulace, tedy fáze cyklu ženy, kdy může dojít k oplodnění vajíčka, trvá přeci ale jen dvanáct až dvacet čtyři hodin. Proč je tedy podle této metody plodné období i osm dní?

Protože spermie si může na vajíčko počkat. Dnes se uvádí, že vydrží v děloze až sedm dní. Říká se tomu společná plodnost páru.

Co například náctileté dívky, co nemusí mít ještě pravidelné cykly? Bude u nich metoda fungovat?

Aby se žena na své pozorování mohla plně spolehnout, stačí jí zpravidla tři cykly, aby si metodu s jistotou osvojila. I když při nepravidelných cyklech to může být trochu složitější tím, že dívka se nebude sledovat třeba jen deset dní v měsíci, ale třeba celý měsíc. Pokaždé však s jistotou pozná, že už ovulovala, a bude vědět, že za dva týdny zhruba přijde menstruace.

Není pak na místě doporučit takovým dívkám raději hormonální antikoncepci?

Na svých přednáškách pro školy otevírám možnost všech antikoncepčních metod, aby si mohly vybrat. Nenutím jim symptotermální metodu. Ale předepisovat dívkám ve třinácti letech hormonální antikoncepci jen proto, že nemají dvacetiosmidenní cykly a ani třeba ještě sexuálně nežijí, to je podle mě opravdu zbytečné. A přitom téměř v každé deváté třídě už jsou holky, co berou hormonální antikoncepci. Některé dívky mají ze začátku menstruaci až po půl roce, ale přitom jsou jinak zdravé. Já jsem pro nechat plodnost dozrát a to může trvat i několik let.

Nejspíš žádná forma antikoncepce nemá jen pozitiva, nebo negativa...

Vždycky je třeba volit, co je pro mě v tom daném období života nejlepší.