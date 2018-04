Potřebujeme víc porna, tvrdí spisovatelka Kateřina Janouchová

Švédská "teta Sally" přiletěla do Prahy pokřtít svůj poslední bestseller Tajné sexuální fantazie švédských žen. Tvrdé porno, byť zabalené do decentního knižního přebalu. Brrr.

Přesto jsem nakonec z rozhovoru odcházela s pocitem, že bylo zajímavé nahlédnou do jejího světa, i když není mým... Dokonce jsem dostala na cestu domů podepsané bestsellery Ukradené dětství a Nejbližší. A ty vážně stojí za přečtení.

Jste novodobá švédská teta "Sally", jaká svého času radila ve vztazích a sexu v Čechách. Proč?

Prostě si myslím, že o sexu by se mělo víc psát. I v literatuře. Aby lidé byli upřímnější. Abychom se dočetli nejen o tom, co je viditelné na povrchu, ale i o tom, co je těžké, před čím se někdy cítíme nejistí, čeho se bojíme, co je nám nepříjemné. Lidé mívají pocit, že všichni kolem nich jsou perfektní, že ostatní jsou spokojení a mají šťastné vztahy… Jenže nemají. A to je problém, protože o tom, jak život v erotické oblasti vypadá, máme pořád hodně zkreslené představy.

Kateřina Janouchová Ve Švédsku ji proslavila v roce 2004 knížka Nejbližší. Je o životě s manželem, závislým na alkoholu a drogách. Otec jejích dětí se nakonec ze závislosti vyléčil a dnes žijí ve spořádaném manželství s pěti potomky. Dalším bestsellerem byl román Ukradené dětství. Sedmačtyřicetiletá Kateřina Janouchová je totiž dcerou věhlasného jaderného fyzika Františka Janoucha, zakladatele Nadace Charty 77, který v roce 1974 emigroval, když jeho dceři bylo deset let. Už od 90. let je však hlavním předmětem zájmu spisovatelky, která ve Švédsku vydala přes půl milionu knížek, psaní o sexu. Vyšly jí například knihy Orgasmus, Jak jsem přišel na svět, O sexu a lásce, 69 sexy tipů.

U nás je vžité sousloví švédská trojka. Tušíte proč?

To vůbec ve Švédsku není běžné. Myslím, že Švédové jsou v tomto směru hodně morální. To je spíš ve Francii, kde je normální mít mimomanželské poměry. Ale u nás ve Švédsku ne. Kdyby měl švédský prezident milenku, byl by z toho skandál. Máme statistiky, podle nichž 76 procent nezletilých dětí žije s oběma svými rodiči, rozvody vůbec nejsou běžné. Dokonce se říká, že by se Švédové mohli rozvádět víc, protože mnozí to spolu táhnou kvůli dětem až do konce, přestože jim manželství už dávno vůbec nefunguje.

Jak žijí ti, co se rozvedou? Opravdu je ve Švédsku běžná střídavá péče o děti?

Vím, že v Čechách téměř automaticky zůstávají děti po rozvodu matkám, k tátovi chodí jen na víkend. V podstatě děti otce rozvodem ztrácejí. Ve Švédsku to tak není, děti mají obvykle dělenou péči. V praxi to funguje tak, že rozvedení rodiče bydlí blízko sebe, aby děti mohly být jeden týden s matkou, další s otcem. A je už i novější model, kdy se děti nestěhují z bytu do bytu, ale jejich rodiče, kteří si v blízkosti starého domova najmou dva menší bytečky, po týdnu chodí bydlet k dětem.

Jak se vy díváte na nevěru?

Myslím, že to není tak velké drama. Na začátku vztahu, když má člověk doma novorozeňátko, všechno je takové křehké, nové, citlivé, tehdy je záletnictví hodně choulostivé. Ale po letech, kdy manželství upadne do stereotypu, je to více méně lidské. Člověk, který má rodinu, by se s tím měl umět vyrovnat a hned neničit dětem zázemí a domov. Myslím, že je správné, aby lidé, když už spolu nastoupili do jedné lodi, zdárně dopluli do přístavu. A pokud mají problém a řeší si ho někde mimo, nemusí to mít hned fatální následky. To je pak život zbytečně nevyrovnaný.

Musela jste nevěru sama někdy řešit?

Také jsem to řešila, ale neříkala si, že je to důvod k rozvodu. Dobře, stalo se, ale tak se nemusíme hned rozvést.

Hodně to bolí…

Ale také to může dodat elán. Není to jen hrozné. Je to v něčem i takové zajímavé. Může to přinést plno možností a v něčem i novou krev do vztahu, který začíná umírat na nudu, nic se v něm neděje. Takže v něčem to může být i oživující. Už nemusíme na sobě tak lpět.

Jenže o lásku, kterou dáváte někomu někde jinde, šidíte svého stálého partnera, odráží se to i na atmosféře v rodině…

To si nemyslím. Já zastávám názor, že si každý člověk může dělat víceméně to, co chce. Ve vztahu jsou různá období. A tohle platí hlavně pro čas, kdy manželství už je dlouhé, děti jsou starší, soužití je trochu ojeté. Potom je vítané dělat něco jiného. Když spolu máme být čtyřicet let, můžeme se na rok dva citově rozejít. No a co?! Možná se pak zase rádi dáme dohromady a zjistíme, že tu pauzu jsme oba potřebovali. Ale k tomu je těžké dávat nějaké statistiky, návody. Všechno je individuální, přicházejí různé okolnosti, události, které člověka dovedou tam či onam. Je to proces, který nejde porovnávat s ničím jiným.

Ve filmech bývá symbolem lásky líbání. Z manželství se polibky po delší době velmi často vytratí a zůstane jen sex… Co si o tom myslíte?

Líbání je barometr lásky. Když se lidé přestanou líbat, láska jim vadne. Ale může se to uměle vrátit, protože když se lidé rozhodnou, že budou v pusách pokračovat, láska jim zůstane. Dá se to ovlivnit.

Připadá mi, že ve své nové knížce nabízíte totéž, co popisují nejtvrdší pornografické časopisy.

Myslím, že my ženy potřebujeme víc porna. A hlavně je zajímavé vědět, že i ženy mají své sexuální fantazie. Chtěla jsem prozkoumat, co se dnešním ženám honí v hlavě. Dát dohromady tajné sexuální fantazie různých žen: to je vysloveně projekt snů!

Spíš obyčejné porno, zabalené do hávu dokumentární literatury. Jak vás napadlo, že je to na knihu?

Dostala jsem to jako úkol asi před rokem. Jenže dlouho jsem hledala cestu, jak od žen tyhle tajné představy získat. Mnohé z nich jsou opravdu odvážné. V mnoha případech takové představy veřejnost vnímá jako tabu, jako něco, za co by se spořádaná žena měla stydět. Proto tyhle pocity a myšlenky ženy ukrývají ve svém nitru a svému okolí se s nimi nesvěřují.

Jak se ženy svěřily vám?

Napřed jsem zkusila obtelefonovat několik známých i neznámých žen a položila jim pár otázek. Ale nefungovalo to. Potřebovaly větší anonymitu, aby se neostýchaly vyjadřovat se bez obav úplně svobodně. Tak jsem se rozhodla využít internet. Založila jsem si e-mailovou schránku a začala ji šířit mezi svými známými a stovkami dalších žen, na které jsem v průběhu posledních let získala kontakt. A tam mi brzy začaly ženy všech věkových kategorií a různých profesí své erotické fantazie posílat.

Dana Emingerová Novinářka (49) na volné noze, která vydala například portrétní rozhovor diplomata a spisovatele Viktora Fischla, humorný román Táhne mi na dvě stě, soubor vtipných povídek z rodinného života Něžná tygřice. Její poslední knížka In flagranti vypráví s nadhledem a humorem o nevěře provázející život zdánlivě harmonického manželského páru.

Proti chlapskému pornu tam není mnoho rozdílů. Dokonce vaše ženy barvitě popisují sex se ženami či grupensex. Není to tím, že Švédové jsou v pojetí erotiky jinde než Češi?

Já si vůbec nemyslím, že by byli Švédové v sexu nějací velmi volnomyšlenkářští. Spíš když přijedu do Čech, v centru Prahy chodí prostitutky, všem na očích jsou sexshopy a hemží se to tu sexkluby. To ve Stockholmu takhle vůbec není. Řekla bych, že na povrchu je v Čechách porna mnohem víc.

Nemám mnoho kamarádek, které by ho vyhledávaly. Ne že by takové věci ženy nevzrušovaly, ale není to zbytečná droga, která když se užívá příliš, nakonec stejně přestane fungovat?

To ne. Vždyť také nevečeříte každý den svíčkovou. Ve všední dny jíte brambory a rybu a něco obyčejného, snídáte chleba, pijete kávu. Takže to je ten běžný sex, který si ale občas můžete pornem zpestřit, tak jako někdy člověk přidává do jídla vzácné koření. Budete-li jíst denně šlehačkový dort k snídani, obědu i večeři, nejspíš vám poleze krkem a brzy se z něj pozvracíte. Ale někdy se vám chce dát si něco extra, co nemůžete mít furt.

Pak je tu pornografický časopis nebo DVD z půjčovny. Ale proč knížka? Arnošt Lustig ve svých seminářích tvůrčího psaní učí, že literatura má být vznešená.

Tajné sexuální fantazie švédských žen nejsou literatura, ale dokumentaristika. Já se na to nedívám jako na nějaké vulgarismy, nemám takový názor. Myslím, že o sexu se má otevřeně mluvit. A co se týká Arnošta Lustiga, kdykoliv ho potkám, říká sprosté vtipy…

Jak si takovou otevřenost mám představit? Sejdou se kamarádky a řeknou si: Ty holka, to jsem si to včera skvěle udělala, pak jsem šla do fitka a představovala si, jak mě dráždí naše instruktorka. Asi v tomhle duchu vnímám vaši knížku.

O sexu se má mluvit, ale záleží na situaci. V mé knížce jsou tajné zpovědi, při kterých ženy odhalují své nejniternější erotické sny, tudíž se o tom nemluví jen tak. To jsou věci, které byly dlouho skryté někde hluboko vevnitř, teď to ženy díky anonymitě vypustily na svět.

