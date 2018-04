Kateřina Cajthamlová: Na televizi se nedívám

Proč právě výraz?

Sedm let jsem se při natáčení reality show Jste to, co jíte nesměla dívat do kamery. V pořadu DokroKA je tomu přesně naopak. Mluvím na kameru, střídám seriózní obličeje s odlehčenými výrazy. Ve StarDance to byl ještě větší mazec, tam jsem se musela tvářit v souladu s tancem. Nejsem herečka, nebylo lehké se to naučit. Proto výraz.

Jak jste se svými výrazy v televizi spokojená?

Televizi jsem přestala sledovat ve chvíli, kdy jsem se v ní poprvé objevila. Když ji sledujete jako divák, je pro vás všechno uvěřitelné. Jenomže mediální obraz, který vyžadoval licenční formát pořadu Jste to, co jíte, byl tak daleko od toho, jak já jsem vnímala sama sebe, že jsem televizi přestala věřit.

Přesto jste přijala nabídku na televizní talkshow?

Ano. Ale neusilovala jsem o to. Jsem introvert, mám na to dokonce papír. Nesnáším focení, nikam se necpu, s nikým nemluvím, když nejsem tázána nebo žádána o radu.

Věříte, že lidé konečně zapomenou na tu zlou doktorku Kateřinu, která vymetala lidem lednice?

Tohle mi je srdečně jedno. Já jsem Jste to, co jíte nedělala kvůli zviditelnění se. Tehdy jsme do toho s inženýrem Havlíčkem šli proto, že jsme chtěli o obezitě říct tři důležité věci. Za prvé, že je to nemoc a ne kosmetická záležitost. Také jsme chtěli upozornit, jak šíleně se od šedesátých let minulého století změnilo normální tělesné schéma člověka. To, co je dnes předkládáno jako ideál krásy, je model tuberkulózní nemocné bytosti. A za poslední, že obézní trpí bílkovino-sacharidovou podvýživou. Nic z toho se nám bohužel nepovedlo předat dál.

Máte pro to své vysvětlení?

Kdo se přihlásí do takové reality show? Buď exhibicionista, který se chce vidět na obrazovce, nebo člověk, který to bere jako poslední zoufalý pokus upozornit na svůj případ. Což byla většina aktérů pořadu. Přesto, že se ze všech zemí, kde se vysílal, u nás udržel nejdéle, byla jsem z výsledku dost zklamaná.

DoktorKA je v tomto ohledu lepší?

Ano. DoktorKA je sice strašně náročná na přípravu, ale mám z ní obrovskou radost. Ukázalo se, že témata, která probíráme, diváky zajímají. Kolegové lékaři mi dokonce říkali, že po odvysílání první řady byl vidět zvýšený zájem o prevenci, lidé se chovají v ordinaci poučeněji.

Jenže když se řekne doktorka Cajthamlová, každému stejně naskočí diety. Nemrzí vás to?

Mrzí, ale já jsem pokorný tvor. Když jste v pomáhající profesi, tak ji děláte především proto, že vás těší být užitečný. Jestliže mě osud postavil do role popularizátora, který má říkat nahlas, že obézní se mají hýbat, tak já to beru.