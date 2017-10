Nevážím se, a proto jsem víc v pohodě, říká Kate Winsletová

O své hmotnosti mluvila při propagaci nového filmu Hora mezi námi, kde hraje spolu s Idrisem Elbou (45). Ten ji v jedné scéně musí vytáhnout z řeky.

„Bylo to pro něj velmi těžké. Nevím, kolik vážím. Nevážila jsem se 12 let, což je skvělý recept na to být v pohodě. Ale vytáhnout mě v těch mokrých šatech bylo pro chudáka Idrise docela drsné,“ prohlásila Winsletová.

Váhu a postavu herečka neřešila ani po svých třech porodech. Nedělala si těžkou hlavu z kolegyň, které byly pár týdnů po narození dítěte opět štíhlé.

„Když jsem o tom četla, říkala jsem si, že to k čertu přece není možné. Ale když trávíte příliš mnoho času řešením nesprávných věcí, jako například kolik vážíte, pak se zapomenete těšit z milých a zábavných věcí, ne? Neříkám, že si občas nedám nějaký odšťavněný fresh, ale není to moc chutné a je to hrozná nuda,“ dodala.

Herečka nedávno prozradila, že kvůli své postavě byla na střední škole obětí šikany. Posmívaly se jí spolužačky a také učitelka herectví jí řekla, že na herečku není dost hezká. Po letech úspěšné kariéry nyní cítí zadostiučinění.

„Tak trochu mě šikanovali, když jsem byla mladší, vlastně na škole. Za to, že jsem byla baculatá, a některé holky mi záviděly, protože jsem jako teenagerka už trochu hrála,“ přiznala Winsletová v The Today Show (více zde).