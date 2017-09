VIDEO: Vévodkyně Kate nabádá rodiče i děti, aby mluvili o svých pocitech

„Mentální zdraví je to, jak se cítíme a jak myslíme. Jde o věci, které nejsou vidět, ale každý den nás ovlivňují a někdy o nich může být obtížné mluvit,“ vysvětluje vévodkyně ve videu, které uvádí krátký animovaný film Centra Anny Freudové pro děti a rodiny. Ten se zaměřuje na to, že kromě fyzického zdraví bychom měli dbát i o to psychické.

Ve videu kreslení desetiletí školáci vysvětlují, že existují pocity jako radost, vztek, nervozita nebo osamocení, které k nám přicházejí a zase odcházejí. I tyto „malé“ pocity nás ale mohou obtěžovat, zbavit se jich pomůže třeba oblíbená činnost - příjemně teplá sprcha nebo oblíbené jídlo.

„Já o pocitech ráda píšu. Jako by se tak pocity dostaly ze mě na papír,“ popisuje ve videu jedna školačka. Další děti se zase svěřují, že občas volí i únikové strategie - třeba do světa oblíbených knižních hrdinů nebo počítačových příšerek.

„(Kampaň a video) nám všem pomáhá hovořit o našem psychickém zdraví, co říct a komu to říct, když se setkáme s pocity, které jsou moc velké na to, abychom je zvládli. Také předvádí, jak naslouchat a jak pomoci, pokud toho bude na tvého kamaráda někdy moc,“ vysvětluje dětem Kate Middletonová.

Proč mluvit o pocitech?

Dále upozorňuje na to, jak důležité je, aby rodiče sami o svých pocitech mluvili a dávali tak dětem dobrý příklad. Pocity jsou přirozenou součástí naší psychiky, ale děti si to nemusejí uvědomovat a jejich intenzita je může překvapit. Proto je pro ně i pro dospělé nutné si uvědomit, že komunikace je základem spokojené rodiny. Pokud se o psychických problémech nemluví, tak nezmizí, ale jako na sněhovou kouli se na ně začnou nabalovat další a další.

Vévodkyně z Cambridge vysvětluje, že někdy dětem i dospělým pomůže někomu se svěřit. Pokud nepříjemné pocity trápí dítě dlouho, musí vědět, kam se obrátit o pomoc.

„Jeden z nejúčinnějších nástrojů, které můžeme poskytnout našim dětem je slovní zásoba, kterou potřebují k probírání psychického zdraví, a podpora otevřených rozhovorů na toto téma doma i ve škole,“ uvedl pro Daily Mail profesor Peter Fonagy, ředitel Centra Anny Freudové pro děti a rodiny.