Čurání, číro a sranda. Kašpárek v rohlíku baví malé i velké

Nejde jen o písničky s melodiemi, které vám vlezou pod kůži a vtipné a zádumčivé texty, jež se ukládají v hlavě. Jde o tu nakažlivou atmosféru, která nerozlišuje, jestli vám je pět nebo padesát. Prostě se bavíte a necháváte se překvapovat improvizacemi na pódiu nebo třeba reakcemi svého potomka.

Na koncertě i v autě

Hlediště se hemží čepičkami s bejbypankáčským čírem, do rytmu se kývají batolata s plínkou mezi nohama i tatínci nebo babičky. Písničky z kašpárkovských cédéček se podle našeho miniprůzkumu také často ozývají z plně naložených automobilů. Na plné pecky a nejen z přehrávačů, ale také z hrdel řidičů i posádky.

"Nejčastěji Kašpárka posloucháme v autě, protože vždycky, když si ho pustíme, tak si taky zpíváme," říká třeba trojnásobná matka Alena. "Strašně u toho hulákáme a to v autě nevadí - na rozdíl od našeho nuselskýho bytu."

A nějak takhle vlastně před lety Kašpárek v rohlíku i vznikl. "S dětmi jsme zpívali v autě. Stalo se z toho pravidlo, takové pojízdné pódium. Vytáhl jsem doslova z ponožky všechny písně, na které jsem si vzpomněl od lidovek, přes žižkovské prostonárodní, Vaška Neckáře až po Ivu Bittovou," vzpomíná David Dvořák, principál a zakladatel projektu. "Zjistil jsem, že skrze texty klidně dospělých písní se skvěle komunikuje s dětmi, vysvětlují neznámá slova i významy, odpovídá na záludné otázky."

Co je to bejbypank?

Když pak přišla nabídka z loutkohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích na dětský kabaret, začal se rodit projekt Kašpárek v rohlíku.. Od kabaretu totiž už byl jen krok k cédéčku, koncertům a dalším plánům i projektům. "U bejbypanku vše souvisí ze vším, vše vzniká při samotném vzniku na základě podtlaku, přetlaku a pohybu tektonických nápadů," přibližuje David Dvořák. "Proto je těžké naší činnost pojmenovávat a definovat."

Bejbypank vznikl podle jeho zakladatele jako myšlenka k propojení kvalitní dětské a dospělé zábavy. "Proč mám někde trávit čas s dětmi a trpět? Užijme si dohromady," říká. "Jde jen o to děti nepodceňovat, dát si tu práci a neflikovat kvalitu provedení čehokoliv, nepodvádět sami sebe. Je myslím vidět, že se na bejbypanku od začátku podílí hodně lidí, kteří mají děti a nebo jsou sami trochu dětmi. Je zdravé myslet kromě ostatních i na sebe."

Pankáč člověk buď je, nebo není. Je to stejné jako s mentálním věkem. "Znám osmdesátiletý kluky i sedmiletý důchodce," dodává Dvořák. "Pankáč má v našem pojetí vlastní pohled, často obecně považovaný za odlišný či nelogický."

Mimozemšťan i čurání

Děti osobité vidění světa i humor Kašpárka v rohlíku milují. Ale co rodiče? Zajímalo nás, co na bejbypankáčské hnutí říkají oni. Třeba Alena, maminka tří dětí ve věku sedm, devět a dvanáct let, objevila Kašpárka pro své děti v hitparádě Rádia 1, kde tehdy bodovala písnička Černá. Pak už byl jen krůček k nákupu cédéčka a nakonec vyrazili i na koncert.

Vizitka s pozvánkou Kašpárek v rohlíku je projekt pro děti a dospělé postavený na originálním propojení divadla a hudby ve vlastních představeních, živých hudebních show i na hudebních nosičích. Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalitních původních písniček pro děti a také jako reakce na téměř neexistující mezigenerační zábavu určenou společně pro dospělé a děti. S Kašpárkem vystupují třeba Lenka Dusilová, David Koller, Mardi, Blanka Šrůmová, Milan Cais, Radek Gipsy Banga, Filip Nebřenský, Tonya Graves a další známí muzikanti. V květnu můžete vidět kašpárkovskou show naživo při premiéře nového koncertu a křtu stejnojmenné desky TEN HALYWŮD. Kdy a kde? 6. května v Praze v Retro Music Hall, 13. května v Českých Budějovicích v KD Slávie a 18. května v Brně v KC Semilasso

"Na Kašpárkovi u nás nejvíc ulítly dcery, ale ať nežeru, tak já taky. Nejstaršího syna už tak nebere," říká Alena. "V čem je jiný než ostatní dětské písničky? Ve všem! Není infantilně stupidní, ale hravej, má jednoduché rokenrolové melodie, které děti nematou, texty, které se rychle naučí, a vtip, který dětským písničkám jinak chybí."

A jak vidí Kašpárka její holky? "Písničky, jsou zajímavý a vtipný, nejvíc se mi líbí Mimozemšťan, protože je zábavnej a je o tom mimozemšťanovi. Pamatuju si slova a dobře se na ně tancuje," hodnotí devítiletá Anička a její o dva roky mladší sestřička Pepička dodává: "Nejvíc se mi líbí, že se na ně dá tancovat. Nejlepší písnička je Čurej sem a čurej tam. Prostě se mi to líbí, písnička o čurání je prostě dobrá."

"Kašpárek byl před takovými čtyřmi lety zjevení," tvrdí jiná trojnásobná máma Monika. "Ve srovnání s tím vším, co se roky linulo a ještě line z obrazovky ČT třeba v rámci Kouzelné školky, to byla najednou normální muzika."

Když prý celá rodina poprvé slyšela legendární Čurej, tak kolektivně zaplesala. "Děti nad textem a my nad tím, že drobotina tak hezky reaguje na Clash," vzpomíná Monika. Kromě čurání u dnes třináctileté Marie, jedenáctiletého Maxe a osmileté Stelly slavily úspěch hlavně písničky Černá, Strejda Jára, Dopis Ježíškovi či Želvy. "Koncerty mi přišly úplně fantastické, i když dost narvané," dodává jejich maminka. "Díky Kašpárkovi se taky děti proposlouchaly ke Sto zvířatům, Vypsané fixe nebo Tatabojs. A mě dodnes baví jejich lehce dadaistický humor, kde se snoubí punk s Cimrmanem."

Děti jako parťáci, na které se nešišlá

Mamince dvou kluků ve věku 11 a 8 let Pavle se líbí především nápaditost pojetí celého projektu a odvaha být jiný. "Je mi sympatické, že berou děti takové, jaké jsou, jako parťáky, na které je zbytečné šišlat," chválí kapelu, kterou s dětmi poslouchá už dva roky. Z posledního alba u kluků jednoznačně vede písnička Messi. "V našem autě už burácela nesčetněkrát," říká Pavla.

Také pětiletá Thea a osmiletá Mia poslouchají Kašpárka už asi dva roky. "Libí se jim hlavně jejich punkový styl, při kterém si spolu doma zařádíme," říká jejich maminka Jana. "Jednou daly svému bratranci k narozeninám lístky na koncert, který jsme pak společně absolvovali. Bylo fajn vidět rodiče, že se taky dokážou na dětském koncertě bavit. Kam se proti tomu hrabe Majda s Františkem! A mně osobně se líbí i texty, které holky už znají téměř nazpaměť."

Táta tříletých dvojčat Honza zase na Kašpárkovi v rohlíku oceňuje, že je kreativní a oslovuje všechny věkové kategorie. I jeho děti poslouchají kašpárkovskou muziku už dva roky a podle Honzy se jim líbí nejen muzika, ale i ta sranda kolem a bejbypankáčské čepice.

"Myslím, že to je výborná alternativa ke všem těm Dádám a vůbec dětským písničkám," přidává se i Judita, máma desetiletého Tea a osmileté Rebeky. Teo říká, že je to muzika "povzbudivá a vtipná" a nejvíc se mu líbí song Čurej jako většině dětí. Rebeka zase miluje Angelinu Jolie. "Já opravdu moc nemusím takové ty prvoplánově dětské písničky, takže tohle mi vyhovuje," dodává Judita. "Je to super muzika a texty, kterým se děti zasmějou."