Lékař ji několikrát odbyl, že je to jen chřipka, přitom měla rakovinu

Postupně se ke kašli začaly přidávat i nevysvětlitelné bolesti a obrovská únava. Měla bolesti v uchu, nosu a hrdle. Lékaře ani tehdy nenapadlo, že by mohlo jít o rakovinu a diagnostikoval ji reflux a žaludeční vředy.

Tentokrát jí doporučil, aby se více šetřila a odpočívala, protože by také mohlo jít o natažený sval. Bolesti ovšem začaly být nesnesitelné a Jessica skončila na pohotovosti. Tam jí udělali krevní testy a sdělili zničující diagnózu: rakovinu.

Ukázalo se, že má čtvrtý stupeň Hodgkinova lymfomu, což znamenalo, že se rakovina již rozšířila do celého jejího těla. Hodgkinův lymfom je maligní onemocnění, které má nejasnou příčinu vzniku a postihuje mladé lidi ve věku mezi 20 a 30 lety.

„Po dobu tří let jsem měla bolesti, ale lékař to prostě přehlížel. Podle mě si myslel, že jsem příliš mladá na to, abych byla takto nemocná. Já jsem ale podvědomě tušila, že se děje něco zlého. Když mi sdělili, že mám rakovinu, byli v šoku všichni okolo, ale já ne. Tušila jsem to,“ tvrdí Jessica.

Pár měsíců předtím si dokonce našla v paži bulku, ale lékař jí řekl, že se nemusí ničeho obávat, protože je to pouze cysta, která není nebezpečná.

„Když jsem dojela na pohotovost s nesnesitelnými bolestmi, myslela jsem si, že mi jen předepíšou nějaké léky. Ale rovnou si mě tam nechali a udělali mi všechny testy. Pak mě hned převezli na specializované pracoviště a začala léčba. Moje maminka je zdravotní sestra, a když viděla výsledky testů, hned jí bylo jasné, o co jde,“ svěřila se žena. Doktoři v nemocnici byli velmi překvapení, že ošetřující lékař na nemoc nepřišel a Jessica se dostala až do tohoto stádia.

„Pokud máte pocit, že je s vaším tělem něco špatně a lékař vám tvrdí, že jste v pořádku, seberte se a jděte k jinému lékaři. Kdybych to udělala, mohlo to dopadnout všechno jinak,“ říká mladá Američanka.

Jakmile jí byla rakovina diagnostikována, okamžitě začala docházet na chemoterapie. Naštěstí se po čase ukázalo, že je léčba úspěšná a rakovina je na ústupu.

Jen o pár měsíců později se nemoc vrátila. V současné době tedy podstupuje další sérii léčení a doufá, že tentokrát už to všechno dopadne dobře. Navzdory tomu, že léčbu snáší špatně a cítí se slabá, vidí svou budoucnost optimisticky. Kvůli tomu se také rozhodla, že začne psát knihu s názvem: Rakovino, mluv se mnou. A snaží se prostřednictvím knihy povzbudit všechny pacienty, kteří si procházejí tím samým.