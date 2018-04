Karel Voříšek: Viděl jsem, jak sestra rodí. Před matkami smekám

Řekla bych, že tvůj život nejzásadněji ovlivnily tři generace žen – babička, maminka a sestra. Můžeš charakterizovat, čím je pro tebe každá z nich důležitá?

Zapomněla jsi na pramáti Evu, která nás všechny ovlivnila úplně nejzásadněji. Kdyby jí nebylo a jako první nevyzkoušela svoji ženskost na Adamovi, kde by lidstvo bylo. Jak by se to dělalo, aby se rozmnožovalo a aby vůbec bylo...?

Že by Adam vymyslel plodnou zkumavku? Nesmysl, radši se vrátíme k tvým zásadním ženám.

Co si pamatuju, jsou moje dětské útoky na rodiče, že chci sestru. Moji umíněnost, se kterou jsem tvrdil, že to bude holka. Ani na chvíli jsem nezapochyboval. Vymodlil jsem si ji. A byla. A je. Tři ženy, o kterých mluvíš, to jsou moje sudičky. Pořád jsou se mnou. Babička mě od mala vychovávala, u ní na vesnici v Kamenném Mostě u Slaného jsme ze začátku bydleli. Dělala na nádraží v Kralupech nad Vltavou a po jejím vzoru jsem od malička chtěl být nádražákem. A maminka? Ta je jenom jedna. A povedla se.

A naopak, jaký jsi ty vlastně vnuk, syn a bratr? Máš na hlavní ženy svého života vůbec dost času?

Na cestě, kterou spolu jdeme, je spousta zákrut, objížděk, odboček, výmolů i slepých uliček. Zatoulat se můžeš, můžeš i zabloudit, ale nesmíš se vzájemně poztrácet. Jsme spolu pětačtyřicet let, co pamatuju, a vždycky jsme se jeden na druhého mohli spolehnout. Ale zapomínáme na další pánské elementy v rodině. Nejsem ze zkumavky, mám i tátu a nejlepšího švagra… No já vím, je to rozhovor pro dámské stránky …





Obdivuhodně krásný vztah máš se svou sestrou, dokonce jsi byl u jejího porodu. Asi není právě běžné, aby bratři měli šanci a možná i zájem něco tak silného prožít.

Měl jsem o ni strach. A koneckonců, naši mi od malička kladli na srdce, abych se o malou Janinu staral, nikdy ji neopouštěl a dával na ni pozor. Tak uznej, že tohle byl sakra nutný okamžik, kdy jsem s ní musel být a držet ji za ruku. Naštěstí jsme na to byli se švagrem dva.

Je to velice individuální záležitost, ale proč myslíš, že se stále ještě hodně otců zdráhá být u toho, když přichází na svět jejich potomek?

Možná se bojí, aby nepřekáželi nebo neomdleli. Ale je to chyba. Říká se ještě u svatebního obřadu takové to "v dobrém i zlém"? Tohle je ten případ, kdy se to snoubí. Porod většinou není bezbolestná záležitost, ale když se všechno povede, tak ten zpočátku ubrečený výsledek, co se prodere na svět, stojí za to. A je to jeden z těch okamžiků v dobrém i zlém...

Posunul tě lidsky někam zážitek z porodního sálu? Nepohlížíš teď třeba jinak na takzvaný ženský úděl?

Úděl mi zavání něčím trpkým, únavným a neradostným. A to tak není. Jak to tak víc pozoruju, každá ženská mateřstvím zkrásní a s dítětem rozkvétá. Ten okamžik na porodním sále, když jsme poprvé se švagrem uviděli malého Štefánka a kdy ho doktor zvedal nahoru a všichni ztichli a čekali, kdy poprvé zakřičí na tenhle svět, tak ten nikdy nezapomenu. Kdybych nosil klobouk, tak ho všude a vždy smekám před každou matkou, kterou potkám.

Ty sám se k ženám chováš velice galantně. Asi si nejedna žena povzdechne, že dnes pánové považují kavalírství za veteš ze starého šatníku, kterou je ostuda nosit. Proč je to pro muže tak těžké?

Mě to baví. Muži vždycky svým kavalírstvím ochraňovali dámy. No jo, jenže co ti jako ženě budu povídat, od přírody jste tak vyrobené, abyste nás přežívaly, šikovně v nás vytvářely zdání, že rozhodujeme my, páni tvorstva, a přitom víš, jak to je… Možná už někteří pánové prozřeli a chtějí být ochraňováni sami. Až si včela zamiluje trubce, pak to bude!





A nejsou na vině trošku i ženy? Dovedeme se vůbec chovat jako dámy a dávat tak mužům příležitost, aby v naší přítomnosti byli gentlemany?

Já miluju ty staré dobré zvyky. Když dáma vstává od stolu, zvednout se také, nebo to jen lehce naznačit. Přirozená galantnost k dámě je naše poděkování za to, že je. Nepřemýšlím o tom, jestli je žena dáma, nebo není. Chovám se k ní tak, aby dámou mohla být.

Jaký je tvůj názor na populárně psychologické knihy typu Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a podobné studie? Je po povahové a citové stránce mezi námi opravdu takový rozdíl?

Já je ještě nečetl. Miloš Kopecký, myslím že to byl on, jednou někde řekl něco v tom smyslu, že v každé správné ženské je kus chlapa a v každém pravém chlapovi je pořádný kus ženské. Já to podepisuju. A možná že největší problémy mají lidi, kteří to v sobě potlačují. Ať už vědomě nebo nevědomě. Společnost vytváří předsudky. Jeden za všechny: Chlapi nepláčou. To je blbost, co?

Určité doplňování a prolínání ženského a mužského světa se projevuje například i při moderování zpráv. Dovedeš si představit, že bys měl vedle sebe místo Markéty Fialové trvale třeba Reye Korantenga?

Nevím, jak by se pánové dlouho dívali na Televizní noviny, které by moderovali dva chlapi a nakonec by přišel sporťák, zase chlap. Nakonec Televizní noviny jsem párkrát moderoval s Pavlem Zunou i s Reyem. Pochvalných dopisů chodilo hodně, ale z 96 procent byly od divaček.

A jaká by podle tebe měla vůbec být současná ideální žena?

Děsí mě jakékoliv ideální typy. Střižené podle šablony obecného vkusu. Mám rád vybočení, osobitost každého. Říká se, že každá žena je krásná a je na nás na mužích, abychom v ní tu krásu objevili... Já bych to pozměnil, že vlastně každá žena je ideální, jen o tom třeba ještě neví.





Imponuje ti osobně spíše strážkyně rodinného krbu, nebo dobyvatelka kariérních stupínků?

Myslím, že se to nevylučuje. Nemám rád puťky, ženy dobrovolně vláčené osudem a trpitelky. Ale neimponují mi ani přehnaně uvědomělé ženy, ze kterých se stávají chlapi v sukních. Žena má být ženou, ať už stráží rodinný krb nebo dobývá kariérní stupínky. Sebevědomou, protože bez ní by nebylo nikoho, zároveň citlivou, protože přece jenom jako zachovatelka rodu ví o životě víc, a ženskou, protože příroda dobře ví, proč ji takovou udělala.

V Česku je stále ještě vzácné to, co je jinde - zejména v severských zemích - již léta samozřejmostí. Jde o mužské zvládání domácích prací. Jak jsi v tomto ohledu samostatný ty?

Jak bych to řekl. Samostatný jsem, ale že bych ho vyhledával, to rozhodně ne.

A co takzvané mužské práce? Patříš mezi vyhlášené kutily, co si poradí se vším, nebo mezi znalce telefonního seznamu, co vytočí vždy správné číslo instalatéra, lakýrníka, malíře...?

Zkusím kdeco, ale většinou to dopadne tak, že pak sáhnu po odbornících. Připadalo by mi zbabělé, kdybych to nezkusil opravit, ale když už voda teče všude a nejde zastavit, volám S.O.S.

Jako stále svobodný čerstvý pětačtyřicátník jsi zcela ideální terč pro vdavekchtivé dámy. Pořádají na tebe ženy střelecké závody často?

Jestli narážíš na to, že jsem v čínském horoskopu zajíc a že bych byl v sezoně honů ohroženým druhem, tak takhle si rozhodně nepřipadám.

Lze bez šrámů na duši přežít nájezdy bulvárních vikingů, kteří se bez zábran šťourají ve tvém soukromí?

Nese to s sebou profese. To je jasné. Klepy, poupravené polopravdy, někdy i pootočené lži, jedna paní povídala… Zdá se ale, že otištěný drb má pro některé lidi jakousi pofidérní větší váhu. Ale to je problém těch lidí.

Karel Voříšek na dovolené na Srí Lance

Přejdeme k něčemu příjemnějšímu. Právě jsi se vrátil z dovolené ze Srí Lanky a Malediv. Proč jsi letos cestoval právě sem?

Na Srí Lance jsem byl už před jedenácti lety, ale na tak krásnou zemi jsem toho viděl hodně málo. A tak jsem letos vyrazil na okruh Srí Lankou. A Maledivy? Hodně jsem o nich slyšel, jsou hodinu letu od Srí Lanky. Byl to jeden z mých snů, se tam podívat. O auto, barák, o to všechno můžeš přijít, to ti nakonec může exekutor zabavit, ale zážitky, vzpomínky, co máš ve své hlavě, to ti nikdo nevezme. Možná ani alzheimer ne.

Jsi typický milovník přírodních krás, nebo tě spíš zlákalo kouzlo atmosféry buddhistických chrámů?

Nemám rád navoněné zážitky. Srí Lanka je kus Indie. Hlavní město Kolombo je přeplněné k prasknutí. Ale stačí vyjet do vnitrozemí a nestačíš žasnout nad krásnou přírodou, množstvím památek a míst, kde jsi sám se sebou, můžeš přemýšlet, meditovat, zastavit se. A všude sloni. Ve sloním sirotčinci se mezi nimi normálně procházíš, hladíš je, máš respekt k jejich mohutnosti. A pohled ze sloního hřbetu, když jsem projížděl džunglí a pak se brodil řekou, nemá chybu.





Rád poznáváš život místních lidí. Nečiní ti problém respektovat společenskou etiketu muslimských a buddhistických zemí?

Když někam jedu, absolutně respektuju místní tradice, zvyklosti, způsob života. Jsem tam na návštěvě. Nejedu je předělávat, vychovávat nebo se vysmívat tamním zvyklostem. Ale na druhou stranu si myslím, že to samé by měli ctít i cizinci, kteří jezdí k nám nebo se tady zabydlují.



Není něco, co bys třeba rád naordinoval z mentality tamních obyvatel nám Čechům?

Úsměv. Taky máš pocit, že jsme tady všichni takoví zamračení? Možná to dělá to rovníkové sluníčko, teplo a oceán kolem, co nám chybí. Tam někam přijdeš, s někým se jen míjíš na cestě, kývneš hlavou, usměješ se a hned máš úsměv zpátky. Mimochodem, na Srí Lance prý není nic jako důchodové zabezpečení. Když jsem je litoval, že to mají těžké, smáli se, že my to máme v Evropě těžší. Musíme topit, jim stačí sluníčko. A když je nejhůř, bohatá, stále zelená příroda jim dá zadarmo najíst po celý rok. Ustelou si pod palmou a rozhodně neumrznou. Je to samozřejmě určitá nadsázka, ale uvnitř kus pravdy bude. I když... jen pod palmou bych bydlet nemusel.

Může se člověk vůbec bezbolestně vrátit z tropického ráje zpět do všednosti?

Je to krutá rána návratu z cestovatelského života, který miluju, ale jsou to i krutá rána vstávání všedního dne. Ale už plánuju další cestu.

Změníme téma. Co ti dokáže spolehlivě polechtat bránici?

Život. Neopakovatelné situace v terénu. A také moje moderátorská partnerka Markéta Fialová. Její fórky, které pronáší s vážnou tváří, jsou smrtící. Stačí, aby mi po přečtení studia k příspěvku v Televizních novinách, kde mluvím o něčem, že to bylo "z vůle ministerstva", špitla do ucha, jestli jsem vážně chtěl říct "voli z ministerstva"… a to pak chvíli nevíte, jestli jsem to řekl, nebo ne…

Myslíš, že existuje nějaká ryze ženská profese, kterou by muž nezvládl?

Porod. Vím, že to není profese asi tak, jak jsi myslela, ale víš dobře, proč to říkám. A nejen proto, že k tomu nejsme jaksi uzpůsobeni.

Některé osvícené hlavy soudí, že svět v dnešní podobě směřuje do záhuby a odklonit ho bohulibějším směrem by vyřešil nástup matriarchátu. Co bys říkal takovému řešení?

Jsem pro. Rád v životě experimentuju. Proč ne. Počkej, ale teď mě napadá, skončil on ten matriarchát vůbec? Já vím, oficiálně ho vystřídal kdysi dávno patriarchát, ale nepřišla s tou teorií, že matriarchát skončil, nějaká žena? To jste celé vy, hodily jste psům kost a vesele, i když nenápadně námi vládnete dál.

Nebylo by vůbec ze všeho nejlepší, pokud by v partnerských vztazích vládl spíš soulad, vzájemná úcta a vše bylo věcí dohody, než aby panoval kdokoli z nás?

Ideály jsou hezká a k životu potřebná věc, ale i v pohádkách potřebuješ dobro a zlo, sem tam nějakou hádku, pořádnou zápletku. Vždycky je to tak, v životě, v práci, ve sklípku u vína. Někdo se jen veze a někdo je ten tahoun. Ideální možná je to střídat. Vědět, kdy ustoupit, a poznat, kdy vzít veslo do ruky. Ale co vám ženám budu povídat. Jak jsem někde slyšel - muž je sice hlava rodiny, ale žena je krkem, který si s tou hlavou dělá, co chce. Jak ale říká jedna moje dobrá kamarádka, hlavně, dámy, nenápadně.