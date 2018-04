Karel Schwarzenberg je z ministrů nejstarší, ale i nejvíc sexy

Na druhém místě za Karlem Schwarzenbergerem skončil předseda vlády Petr Nečas, bronzvou mediali má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Ve vládě jsou samí muži

Navzdory tomu, že premiér Petr Nečas veřejně deklaroval podporu žen ve vrcholné politice, novou vládu tvoří samí muži.

"Problém spočívá v neochotě tyto ženy aktivně vyhledávat a oslovovat. Vypadá to tak, že vyjádření Petra Nečase o tom, že chce více žen ve vedoucích pozicích, bylo pouze marketingovým tahem na voliče," říká Michaela Appeltová, zástupkyně ředitelky občanského sdružení Fórum 50 %.

Strany navíc zcela ignorují vůli voličů a voliček, kteří dali ve volbách jasně najevo, že si přejí změnu. Díky jejich preferenčním hlasům se do Sněmovny dostalo dokonce 14 žen.

Jak Appeltová uvádí v tiskovém prohlášení o. s. Fórum 50 %, v tomto kontextu má k pravdě nejblíže prohlášení Petra Nečase, že je mu to líto, ale "v té kombinaci resortů se nominace takto jednostranně genderově vybarvily".

A jaké je složení nové vlády? Šestice ministrů je z ODS, pět postů získala Top 09 a čtyři křesla připadly Věcem veřejným.

Samozřejmě je podstatnější, jak nás budou ministři ve vládě reprezentovat, než jaký mají sex-appeal. Přesto jejich charisma, to, jak imponují a jak na nás ženy působí, ovlivní celkový dojem. Dejte jim známku za to, jak jsou sexy. Jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Hlasovat můžete do neděle 11. července včetně.

Rozdělení konkrétních resortů vypadá následovně:

* předseda vlády: Petr Nečas (ODS)

* zemědělství: Ivan Fuksa (ODS)

* průmysl a obchod: Martin Kocourek (ODS)

* životní prostředí: Pavel Drobil (ODS)

* spravedlnost: Jiří Pospíšil (ODS)

* obrana: Alexander Vondra (ODS)

* kultura: Jiří Besser (TOP 09)

* zahraničí: Karel Schwarzenberg (TOP 09)

* práce a sociální věci: Jaromír Drábek (TOP 09)

* zdravotnictví: Leoš Heger (TOP 09)

* finance: Miroslav Kalousek (TOP 09)

* místní rozvoj: Kamil Jankovský (Věci veřejné)

* školství: Josef Dobeš (Věci veřejné)

* doprava: Vít Bárta (Věci veřejné)

* vnitro: Radek John (Věci veřejné)