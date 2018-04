Karel Gott: Komentovat uprchlickou krizi? To jsem si dovolil moc

Podle Gotta nesouvisí imigrantská vlna s náboženstvím, ale má oslabit ekonomický růst Evropy tím, že sem pošle diverzanty, což označil za moderní způsob války. (Jeho názor na uprchlickou krizi čtěte zde).

„V době léčby jsem zprávy sledoval se zájmem. To jsem si dovolit mohl. Ale co jsem si dovolit neměl, tak je v jednom interview komentovat. To jsem si dovolil moc,“ napsal zpěvák v odpovědích na mailové otázky magazínu OnaDnes.cz.

Ve vlastním zájmu i tenhle režim přežiju

Doba rekonvalescence, než bude moc Karel Gott prohlásit, že se cítí tak, že může vystoupit a odvést výkon jako před onemocněním, potrvá podle něj ještě dlouhou dobu. Humor a entuziasmus ho však neopustil a neopouští, ani když měl na začátku května podstoupit plánovaný závěrečný chirurgický zákrok v dutině břišní, který by definitivně uzavřel proces celé onkologické léčby.

Na otázku, jak probíhá hlasová rehabilitace a zda lze odhadnout, jak dlouho ještě potrvá, odpověděl se smajlíkem: „Až ho (hlas-pozn. redakce) najdu, tak se ozvu... :-)“ V rámci rekonvalescence dodržuje přísný režim, který mu lékaři přikázali, ale jak přiznal, i při tom stihne pracovat na něčem smysluplném a povídat si s kolegy i o pracovních plánech. „Víte, režimů už jsem zažil tolik, že i tento, ve kterém jde o můj život, už ve svém vlastním zájmu, také přežiju,“ vtipkoval.

Před časem se psalo o tom, že by se rád vrátil na pódium s novou písní s osobním příběhem. „Nespoléhám se úplně stoprocentně, že mi bude taková píseň nabídnuta, a tak jsem vyšel z toho, jestli jsem už nějakou takovou nenatočil. A myslím, že ji už vlastně mám. Že je na mém posledním novinkovém albu S pomocí přátel.“

Někdy je smysluplné se prát, vzkazuje fanouškům

V optimismu, pozitivním naladění a víře v uzdravení ho nejvíc podporovala jeho žena Ivana. „Moje žena Ivana mi byla tou největší oporou i podporou. V době, kdy jsem byl v domácí péči, se o mne starala čtyřiadvacet hodin, každý den,“ chválí svou manželku.

„Podporou mi ale byli i přátelé a kolegové, ale také fanoušci a příznivci, kteří mi zasílali stovky povzbuzujících dopisů a přání k brzkému uzdravení. Velmi mi psychicky pomohl i tým lékařů a sester, kteří při léčbě a kontrolách vždy vnesli pozitivní atmosféru plnou naděje, jakoby už věděli, že vše dobře dopadne,“ uvedl zpěvák pro iDNES.cz s tím, že sílu mu také dodávala četba.

„Rád jsem četl knihy, které měly vtip a humor. Zajímal jsem se ale i o literaturu, která se věnuje pozitivnímu myšlení. I takové knihy mi pomáhaly. Zejména v době, kdy se na nás z médií valily znepokojující zprávy,“ svěřil se.

Po celou dobu léčby Karel Gott věřil v dobrý konec léčby. „Kdybych nevěřil, tak nemohu bojovat,“ říká a dodává, že právě nepodlehnout a nevzdávat ten boj, pro něj bylo nejtěžší.„A proto i pro mne bylo smysluplné se prát,“ připouští a těm, kteří sami, či jejich blízcí, prožívají něco podobného, vzkazuje: „Někdy je smysluplné se prát. To jim vzkazuji. Nepodlehnout, nevzdávat boj.“

Na otázku, zda ho nemoc přiměla přehodnotit něco v jeho životě, Karel Gott odpověděl: .„Pán Bůh mě ujistil, že opět stál při mně.“