Kapavku přenáší bakterie zvaná Neisseria gonorrhoeae, která žije a množí se v děloze, vaječnících, na čípku děložním, v močové trubici mužů i žen. Může růst i v hrdle, ústech a konečníku.

Jaké má tato nemoc příznaky?

Příznaky se objeví obvykle 2 až 10 dní po styku s bakterií.

Příznaky u žen:

Zelený, žlutý nebo bělavý výtok z vagíny, bolest v podbřišku a pánvi, pálení při močení, zánět spojivek (svědění očí, zarudlá barva spojivek), krvácení mezi periodami, krvácení po styku, otok vulvy, pálení hrdla a otok lymfatických uzlin na krku (po orálním sexu). Ženy mají většinou mírnější potíže než muži.

Příznaky u mužů: zelený, zažloutlý a bílý výtok z penisu, pálení při močení, pálení hrdla, bolestivá a oteklá varlata, oteklé uzliny v hrdle.

Kapavka se někdy také projevuje jako jednostranný zánět kloubů (koleno).

Koho se kapavka týká?

Týká se mužů i žen, přenáší se sexuálním stykem ale také z matky na dítě. Vyloučeny jsou pouze ty skupiny obyvatel, které sexuálně nežijí.

Prevence a léčba:

Podávají se antibiotika, měli by s léčit oba sexuální partneři. Všechna antibiotika musí být dobrána. Všichni sexuální partneři by měli být o infekci informováni. Až do úplného vyléčení se vyvarujte pohlavního styku.

Neléčená kapavka může u žen vést k neplodnosti a zvyšovat riziko mimoděložního těhotenství. U mužů postihuje varlata a může též způsobovat neplodnost.

Snížit riziko infekce – používat kondomy, nestřídat sexuální partnery, mít jednoho stálého partnera. Jestli máte podezření, že jste nakažen, navštivte lékaře.