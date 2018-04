Indický sloní muž je uctíván jako bůh. On ale kvůli postižení trpí

Das bydlí ve skromném příbytku se svou matkou, která o něj denně láskyplně pečuje. Má strach, aby nezemřela dřív než její syn, protože by se pak o něj neměl kdo starat. „Nevím, co by si beze mě počal. Vařím mu, koupu ho, starám se o něj,“ sdělila matka sloního muže.



Je ráda, že Kanai alespoň od lidí dostává kvůli znetvoření peníze. Každý den chodí k železniční stanici, kde natahuje ruce pro almužnu. Mnozí ho totiž považují za ztělesnění boha Ganéši, který má podobu slona.

Bohužel ani tyto peníze nestačí k nákupu potřebných léků. Kanai trpí velkými bolestmi. „Lidé si myslí, že jsem bůh, protože mám chobot jako on. Ale já jsem takhle nevypadal vždycky. Dřív jsem viděl na obě oči. Postupem času moje pravé oko úplně zmizelo pod kůží,“ popsal Kanai trpící neurofibromatózou.

Nemocný Ind to v životě neměl jednoduché. Jeho pravá matka ho opustila. Naštěstí si jej všimla matka šesti dětí, které se ho zželelo a adoptovala ho. Nyní se o něj stará a považuje ho za vlastního.

Neurofibromatóza Genetické onemocnění, které způsobuje nekontrolovatelný růst nervových buněk. U postiženého se vyvíjejí mnohačetné nádory.

„Když jsem ho poprvé viděla, zrovna jsem byla nakupovat. Přehrabával se v odpadkovém koši, aby našel nějaké zbytky jídla. Jakmile jsem ho spatřila, nepřestala jsem myslet na to, že se o něj postarám a vezmu ho domů,“ sdělila nyní třiasedmdesátiletá Bharati.

„Moje rodina má dvaadvacet členů a není v ní nikdo, kdo by syna nenáviděl. Ale nikdo se k němu nechtěl přibližovat nebo se ho dotýkat. Vždy jsem ho krmila já a starala se o něj,“ doplnila Bharati s tím, že s manželem několikrát Kanaie vzali k doktorovi, aby ho vyléčil. Podle lékaře však nemoc vyléčit nejde. Bharati přesto věří, že existuje způsob, který by 42letého Kanaie zbavil utrpení.

„Ačkoli mi doktoři řekli, že se nemohu vyléčit, stále doufám v zázrak. Věřím, že se najde lék. Chci být zdravý a žít normální život,“ dodal Kanai.