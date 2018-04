Provokativní kampaň s modelkami v lascivních pózách vyvolala pohoršení

Krátce před středečním Mezinárodním dnem žen se na sociálních sítích objevily početné výzvy k zákazu kampaně. Jedná se prý o ponižování žen na sexuální objekt. Kriticky se podle agentury AFP vyjádřil i francouzský úřad pro regulaci reklamy ARPP.



Na jednom snímku reklamní kampaně má ležící žena se síťovanými punčochami provokativně roztažené nohy. Na jiném má velmi pohublá mladá žena vysoké podpatky, stojí na kolečkových bruslích a sklání se ke stoličce způsobem, který kritici označují za velmi explicitní, necudný. Podle některých je to „reklama na anorexii“ či dokonce „navádění ke znásilnění“.

„Tyto plakáty jsou bezpochyby prohřeškem. Ponižování žen, představování žen jako osob, které se nabízejí, to je to, co série záběrů předkládá mladému publiku, které je křehké. Nejsem si jistý, že všechny tyto ženy klientky měly chuť vyslat podobný signál,“ řekl ředitel ARPP Stéphane Martin. Sdělil, že do konce týdne etická porota úřadu rozhodne o přijatelnosti kampaně.

V minulosti kampaně módního domu byly zakázané v Británii. Stížnosti řešil britský Úřad pro standardy v reklamě známý pod zkratkou ASA. Snímek s vychrtlou modelkou v reklamě, která vyšla v magazínu Elle, nakonec zakázal (psali jsme zde).

Kvůli vyhublým modelkám a modelům měla problémy i světově proslulá módní značka Gucci. Společnost se bránila tím, že jsou sice modelové v reklamě štíhlí, ale rozhodně ne tak, aby to někoho mělo pobuřovat (více zde).

Je podle vás reklamní kampaň nevhodná?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 25. června 2017. Anketa je uzavřena. Ne 1261 Ano 413