Naše kostry neřeší pohlaví ani rasu. Stejně jako láska, hlásá kampaň

Kampaň s názvem Love Has No Labels si klade za cíl rozpoutat diskusi o předsudcích a zatím se jí to celkem úspěšně daří. Na pomoc si vzala kostru jako symbol člověka.



Na velké obrazovce kolemjdoucí nejprve viděli líbající se a tančící páry, které ale nemohli nijak blíž identifikovat. Když zpoza obrazovky po vášnivém polibku vystoupily dvě ženy, odměnou za jejich odvahu k účasti jim byl potlesk přihlížejících. Láska je podle reklamy vytvořené newyorskou Ad Council různorodá a samozřejmě slepá - nezajímá jí pohlaví, barva pleti, zdravotní stav ani náboženské vyznání. A neomezuje se jenom na tu milostnou, ale zahrnuje její veškeré další podoby.



Pochvala s hořkou pachutí

Na stránkách projektu vypráví běžní Američané své příběhy o setkání s předsudkem. Jorge původem z Mexika si ho vyslechl i ve chvíli, kdy ho jeho stavbyvedoucí chtěl pochválit: „Jsi dobrý dělník. Ty nejsi jako ostatní Mexičané.“

Jorge tehdy spolkl hořkost poznámky v obavě o své zaměstnání. Dnes by se ale zachoval jinak a projekt mu nabízí několik možných řešení jeho tehdejší situace. Mnoho lidí se totiž v danou chvíli nezačne protestovat (ať už jsou stereotypně posuzováni oni nebo tomu jen přihlížejí), protože je zrovna nenapadají dostatečně pádné argumenty nebo způsoby řešení, které neskončí hádkou a scénou.

„Je to příjemná, pozitivní, dobře zpracovaná kampaň. Nicméně otázkou je, zda má potenciál změnit společenskou atmosféru a ne pouze přesvědčit přesvědčené. Což je obecný problém takových kampaní a my sami jej také řešíme. Nyní je zajímavé sledovat pokračování kampaně skrze další kanály, jako jsou např. facebookové stránky. Teprve se ukáže, zdali příspěvky vyvolají diskuse k citlivým tématům a jak budou realizátoři schopni tyto diskuse vést a oživovat,“ říká Jaroslav Valůch z organizace Hatefree Culture, která se snaží bojovat proti předsudkům v české společnosti.

Z podobných projektů v České republice zaznamenal největší ohlas Support Your Local Nazi, která si střílela z neonacistů. Přišla ovšem v době před nástupem sociálních sítí, takže i její potenciál k vyvolávání diskuse byl omezený.



Uvnitř jsme všichni stejní

Spot Láska nezná hranic nese podobnou myšlenku jaké měly i reklamní kampaně italské oděvní značky Benetton. Slavné fotografie Oliviera Toscaniho zachycující pacienta umírajícího na AIDS, tři lidská (ve skutečnosti prasečí) srdce nebo hrající si děti dvou ras mířily na stejná témata. Měly také kvalitní výtvarné zpracování, dočkaly se však hlasité kritiky.



„Zaměřovala se na to, že tak citlivá témata a lidské tragédie jsou zneužívány ke zvýšení prodeje svetrů. Této interpretaci se Benetton samozřejmě bránil, stejně tak jako to dělají i další firmy, které využijí citlivá témata a emoce z toho plynoucí ve svých komunikačních aktivitách. Jistou dávku altruismu a autentické motivace změnit společnost k lepšímu za tím nalézt můžeme, ale v konečném důsledku je to opravdu prostě jeden z marketingových a PR tahů jak posílit pozici vůči konkurenci či přilákat více zákazníků. Samotnému Benettonu to zvýšilo prodeje dvojnásobně, což zřejmě nebyl pouhý nezamýšlený důsledek autentické snahy změnit svět k lepšímu,“ dodává Jaroslav Valůch z Hatefree Culture.