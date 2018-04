Kamarádka v pánském vydání. K čemu nám jsou homosexuálové?

Kdybych měla neomezené schopnosti a moc, přichystala bych svým kamarádkám k letošním Vánocům originální dárek. Pod stromečkem by každá našla svého homosexuála. Jako přítel je totiž k nezaplacení. Pomáhal by jim pochopit mužské myšlenkové pochody, jimž by na kloub při sezení v sebevětším "babinci" nepřišly, a na rozdíl od jejich kamarádů heterosexuálů by se už nemusely bát žádných erotických ataků a odhánět neodbytné myšlenky, jestli by s tím Karlem nestálo za to se vyspat, když si tak rozumíme.

A tím výčet výhod kamaráda-gaye rozhodně nekončí.

Nehrozí zamilování

Kamarádství mezi mužem a ženou prý fungovat nemůže. Zastánci tohoto názoru mají za to, že pokaždé je tam z jedné či druhé strany (nebo z obou) nějaká přitažlivost, nebo dokonce zamilovanost. A když se provalí, většinou kamarádství končí.

Jen zapátrejte v paměti a vzpomeňte si, určitě se to stalo i vám. Měla jste fajn kamaráda, zašli jste si spolu do kina nebo do kavárny. Na otázky, jestli spolu něco máte, jste se smíchem odpovídala: "Ale ne! To je jen kamarád."





Tedy jen do té doby, kdy prasklo, že tenhle kamarád by byl rád něco víc. Jak jste zareagovala? Nejspíš tak jako většina – řekla mu, že je vám s ním fajn, ale vždycky jste ho brala jako bráchu. A po téhle trapné rozmluvě jste se mu začala vyhýbat.

Tohle se vám rozhodně ale nestane, pokud se přátelíte s gayem. "Když se prostě ani hypoteticky nemůže stát, že spolu někdy a úplně náhodou skončíte v posteli, můžete být oba naprosto otevření," říká Iva, která má mezi přáteli homosexuálů několik. "Před Pavlem nemám potřebu něco tajit nebo se dělat lepší a ví o mně asi stokrát víc, než všichni moji muži dohromady."

On je před vámi naprosto přirozený, nepotřebuje si před vámi načechrávat svoje ego a vy zase naordinujete mír svým ženským zbraním. Tady by stejně nefungovaly.

Je zajímavé, že jakmile nehrozí chemická reakce estrogenu s testosteronem, je ten vztah v duchu fair play a bez přetvářek. Nehrajete si na nikoho jiného, neděláte se lepšími. I to je pak najednou osvobozující pocit...

Dva v jednom

Mít za přítele homosexuála, to připomíná tak trochu reklamu na šampon, který má v sobě rovnou už i kondicionér. Sice je to navenek muž, ale má blízko k ženské duši, ženský svět ho baví a láká. Bude mít pro vaše vidění světa pochopení, na druhou stranu vám ale pomůže pochopit, jak uvažují muži, s čímž vám bohužel ani ta sebelepší kamarádka pomoct nemůže.

Když se s vámi rozejde partner, s partou kamarádek se porozchodová seance promění v kamenování mužů. Špatný a nejhorší, kterého teď čeká bídný život, je jen on. Kamarád gay vás samozřejmě taky podpoří, nevadí mu, že mu promáčíte jeho nový svetr, nechává vás vypovídat, ale bulíky na nos vám věšet nebude. Jestli jste ve vztahu něco zvorala, diplomaticky vás na to upozorní. Dojde vám, že chyba nikdy není jen na jedné straně, uvědomíte si věci, na které byste jen tak nepřišla, a možná se pro příště poučíte.

Oproti heterosexuálním mužům má ten homosexuální další plusy, které jako žena oceníte. Klidně s vámi půjde do kina na romantický film, nebude remcat a nebude se stydět za to, že ho probrečel. Na diskotéce ho nebudete muset tahat na parket, naopak se tam vtrhne sám a bude s velkou pravděpodobností patřit mezi nejlepší tanečníky.

Dodá sebevědomí

Většina gayů dobře vypadá, ví, co jim sluší, dbají o sebe, umí se chovat. Už jen to, že s takovým mužem pak sedíte v restauraci, vám dělá dobře. Možná vám potají i ženy od okolních stolků závidí. Homosexuálové jsou vnímavější, a tak se jen málokdy stane, že by si nevšimli, že máte nový sestřih, jinak namalované oči či nový kabát. Stejně tak vás rádi pochválí, když vám to sluší.





V tu chvíli si můžete být stoprocentně jistá, že vám to fakt sekne. Bohužel to ale platí i naopak, takže když se mu na vašem novém sestřihu nebude něco zdát, klidně vám řekne, že ty vlasy máte hrozné a ať si najdete jiného kadeřníka, v lepším případě vám dá číslo na toho svého.

Pokud jste zrovna bez partnera, je takový přítel díky své dokonalé image ideální garde do společnosti. Umí se chovat, nemusíte se bát, že by vám utrhl ostudu, naopak bude příjemným společníkem, kterého si ostatní rychle oblíbí a příště se po něm budou ptát. A když se z večírku budete vracet pozdě v noci, máte s ním rozhodně větší pocit bezpečí, než když se na podobný "výlet" vydáte s kamarádkou.

Nekonečné tlachání

Proč si gayové s ženami tak rozumí? Baví je hodně z toho, co nás. Třeba tlachání. Řešit vztahy, známé, bavit se o vážných i nevážných věcech... "Baví mě se patlat v citech a psychologii," říká třicetiletý barman Jirka. "A to vás ženský taky. Proto nás to spolu baví, jsme empatičtější než heteráci."

Společných témat k hovoru spolu máte spoustu a na jedno kafe s kamarádem-homosexuálem si rezervujete několik hodin, a stejně si při loučení budete slibovat, že se co nejdřív musíte sejít a dopovídat to. Tedy úplně stejně, jako když se rozcházíte s nejlepší kamarádkou. A kromě ní asi s žádným chlapem nevydržíte půl hodiny živě diskutovat o tom, který český herec je ten nej...

A další věc – se svým gayem se může poradit, čím překvapit v posteli svého přítele. Je jasné, že on bude nejlíp vědět, co se chlapům líbí. A právě co se partnera týká, když si s tímhle kamarádem občas někam vyrazíte, žárlit na něj rozhodně nebude. Možná naopak na něj začne "přehrávat" pro něj nepříjemné akce typu divadlo.

Gurmáni a hospodyňky

Homosexuálové bývají pečlivky, nemají rádi nepořádek, všechno v jejich bytě bývá tip ťop a milují doplňky, jsou estéti. Prach byste v jejich bytě museli hledat mikroskopem, levou zadní zvládnou roztřídit prádlo, navolit ten správný program.





Tahle čtyřprocentní menšina mužského pokolení si potrpí i na dobré jídlo, coby kuchaři excelují, hostit přátele jim dělá radost. "Pavel mě naučil jíst syrové ryby, sushi," vzpomíná Iva. "Naservíroval mi tuňáka, který byl tak výborný, že od té doby je to jedno z mých nejoblíbenějších jídel." Tahle slabost pro jídlo je u nich, opět stejně jako u žen, vykoupena velmi často výčitkami svědomí a následným praktikováním diet a návštěv fitcentra.

Tenký led

Je ale pravdou, že někdy i tohle na první pohled dokonalé spojení může věstit karambol. Třeba v případě, když si nezadaná heterosexuálka lebedí ve vztahu s nezadaným gayem tak, že nemají snahu hledat si protějšek. Navíc na okolí působí, že tvoří pár, a odhání tak potenciální zájemce.

Analytik Richard přidává další svůj dojem: "Často homosexuálům dělají společnost holky, které mají nějaký mindrák. I pro ně je to ztráta času, léta mají tohohle kamaráda jako náhradu, přitom by měly lovit v jiných vodách, jinak zůstanou samy."

Nejhorší variantou pak je, když se do "svého" gaye zamilujete. S jinou konkurentkou o jednoho muže můžete vždycky bojovat, pokud váš milý ale preferuje pány, máte smůlu – pokud tedy nepodstoupíte operaci pohlaví, to by byl ale poněkud husarský kousek nehodný následování.