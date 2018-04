Kam s ním aneb jak vybírat soukromou školku

Když už se rozhodneme sáhnout hlouběji do kapsy, tak chceme pro své dítě to nejlepší. A nemusí jít hned o nadstandardní vybavení, rodilého mluvčího coby učitele angličtiny nebo stravu v bio kvalitě. Ve školce se totiž musí našemu potomkovi hlavně líbit, měl by se do ní každý den těšit a "tety" by měly svoji práci brát víc jako poslání než jako byznys.

Komu svěřit to nejcennější?

"Se zvyšujícím se zájmem o soukromé školky jejich počet rychle narůstá, poskytované služby a kvalita se ale mohou velmi lišit," upozorňuje Markéta Hlavicová, ředitelka sítě pražských soukromých předškolních zařízení Školička. "Pravidla pro provozovatele nejsou jednotná, řada z nich navíc, ať již vědomě či z neznalosti, nesplňuje podmínky stávajících právních norem a vyhlášek."

Každý z nás najde v okolí svého bydliště ne jednu, ale hned několik soukromých školek, které se předhánějí v nabídce nadstandardních služeb. Jenže jak poznám, která soukromá školka je pro moje dítě ta nejlepší? Spolu s Markétou Hlavicovou jsme pro tápající rodiče sestavili žebříček osmi nejdůležitějších věcí, na které byste si měli při výběru soukromé mateřinky dát určitě pozor:

Osobní doporučení. Nejlepším vodítkem bývají zkušenosti jiných rodičů, jejichž děti už školku navštěvují nebo navštěvovaly. Jejich spokojenost je zárukou dobrého výběru.

Návštěva ve školce. Věřte své intuici. Zajděte se do školky podívat, nechte si všechno ukázat, seznamte se s vedením i personálem. Při návštěvě vycítíte, jestli je prostředí pro dítě přátelské, nebo naopak neosobní. Nepodceňujte ani reakci vlastního dítěte na nové prostředí.

Tety a další zaměstnanci. Základem dobré školky je nejen prostředí, ale i skvělé paní učitelky či "tety", které budou v každodenním kontaktu s vaším dítětem. Zjistěte si, zda mají zaměstnanci školky odpovídající vzdělání či odpovídající praxi. Zejména v provozech s dětmi jeslového věku je ideální kombinace zdravotní sestry a předškolních pedagogů. Provozovatel školky by vám měl být schopen vzdělání a praxi svých zaměstnanců doložit. "Žádný zákon soukromým zařízením, která nejsou registrována v síti MŠMT, neukládá povinné vzdělání zaměstnanců ani potvrzení o jejich čistém trestním rejstříku," vysvětluje Hlavicová. "Pro kvalitní soukromou školku by však toto mělo být samozřejmostí."

Papíry v pořádku? Řada soukromých školek provozuje svá zařízení bez potřebných oprávnění. Zkontrolujte, zda má vámi vybraná školka povolení k provozu.

Provozovatel by měl mít minimálně dvě živnostenská oprávnění - "Mimoškolní výchova a vzdělávání", které opravňuje k péči o dítě starší tří let, a "Péče o děti do tří let věku", které je živností vázanou. Garantem zde musí být dětská zdravotní sestra.

Pokud školka nabízí celodenní pobyt dítěte, musí jí být vydán "Souhlas s provozem předškolního zařízení pro celodenní pobyt", který vydává příslušná hygienická stanice.

V případě povolení pro provoz mateřského centra může dítě v takovém zařízení strávit maximálně 4 hodiny denně.

Obezřetní buďte také v případě, kdy školku provozuje občanské sdružení. Takové zařízení kvůli stávající nedostatečné legislativě nemusí být za určitých okolností pod standardním dohledem hygieniků. Zdroj: www.skolka-jesle.cz

Ptejte se na všechno, co vás napadne. Jak je zajištěno stravování dětí a pitný režim? Jak jsou připraveni ve školce na situaci, že se stane úraz? Chodí děti pravidelně ven? Jak se řeší spaní dětí a výměna lůžkovin? Seznam dotazů si připravte předem doma, ať se nezapomenete zeptat na něco, co je pro vás důležité.

Čistota prostředí. Je důležitým ukazatelem kvality školky. Nikdo nechce umístit své dítě do mateřinky, kde jsou špinavé zdi, neumyté toalety a nevyměněné ručníky. Ubezpečte se, že děti jsou ve školce vedeny ke správným hygienickým návykům (každé má svůj ručník či používá ručníky papírové, pravidelné mytí rukou apod.).

Nastavení komunikace s rodiči. Důležitá je nejen péče o děti a jejich vzdělávání, ale také komunikace s rodiči. Zejména pokud je vaše dítě ve školce každý den, chcete vědět, jak školka rozvíjí jeho schopnosti, znalosti a dovednosti, jaký byl program konkrétního dne, jak dítě ve školce prospívá, kde má své silné stránky, jaká jsou jeho slabší místa. Zjistěte si, jak informace o svých dětech budete dostávat, trvejte na tom, že je chcete.

Pedagogický plán. Zjistěte si, zda školka pracuje s celoročním vzdělávacím programem. Trendem dnešní doby je velká nabídka zájmových kroužků prezentovaných jako nadstandard. "Situace by ale měla být vnímána opačně," upozorňuje Markéta Hlavicová. "Samotný vzdělávací program musí být zpracován tak, aby dětem nabídl komplexní rozvoj jejich osobnosti. Kroužky mají samozřejmě smysl, ale jako jakási nadstavba, ne jako atraktivní obal běžného denního vzdělávání dětí ve školkách."

Adaptační režim. Kvalitní předškolní zařízení nabízí možnost, aby si dítě na školku zvykalo postupně v kratších časových úsecích, které se podle reakce dítěte na pobyt ve školce prodlužují. Zejména nejmladší děti, které žádné podobné zařízení nenavštěvovaly, potřebují získat jistotu, že si pro ně do školky vždy přijdete. Pokud nechcete dítěti způsobit trauma, vypěstovat v něm strach a odmítání školky, nikdy netrvejte na tom, aby dítě ve školce zůstávalo od začátku na delší časový úsek. Jestli na takovém postupu trvá školka, zvažte, zda do takového zařízení chcete své dítě opravdu zapsat.