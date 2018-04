Královský průvod, šermíři, tanec i hasiči. Oslavte s dětmi jejich den

Královský průvod z Prahy na Karlštejn

Císař Karel IV. za doprovodu své choti Elišky Pomořanské převeze císařské korunovační klenoty z chrámu svatého Víta na Pražském hradě až do klenotnice na hradě Karlštejn. Jeho průvod na koních, vozech i s pěším doprovodem projde svou tradiční trasou kolem Berounky, kde bude na císaře i lid obecný čekat velkolepé uvítání a zábavný program po celý víkend. K průvodu se můžete dokonce sami přidat, ať v kostýmech nebo bez nich. A letošní program slibuje několik novinek: v neděli je na louce v obci Karlštejn připravena celodenní zábava včetně soutěží již od 10 hodin dopoledne až do příjezdu samotného císaře v nedělním podvečeru. Na malé rytíře bude čekat škola šermířského umění, která bude zcela zdarma. Letos bude zvolena i miss princezna a princ, takže kostýmy s sebou. Více ZDE.

První kroky i žabáci na pódiu

Pátý ročník festivalu Tanec Praha 2012 dětem vyvrcholí v pátek a v sobotu hravým francouzským ZigZag představením pro děti v divadle Ponec. Tvůrci představení charakterizují jako "sólo pro děti od tří let a všechny ty, kteří v sobě stále mají kus dítěte, inspirované prvními dětskými pohyby, od lezení po čtyřech až po první kroky, skoky a žabáky". ZigZag je představení o těle a jeho možnostech, ZigZag je choreografickým touláním, jehož cílem je vybičovat fantazii a objevit co nejvíc možných způsobů, jak se pohybovat kupředu. Přijďte si s dětmi hrát, chvíli se potloukat po krajině animovaného filmu, zapojit fantazii a inteligenci a pomoct tanečnici nalézt nové způsoby, jak se dostat do cíle. V prostoru, v němž se zároveň odehrává svérázný animovaný film, na vás čekají mnohá překvapení.

Více ZDE.

Noc muzeí aneb Středověk na hradě

Během Muzejní noci 2. června na hradě v Týnci nad Sázavou se na věži potkáte s bílou paní. Ve sklepení vám možná alchymista prozradí, jak se vyrábí elixír mládí. U rotundy si dejte pozor, ať neutrpíte šrámy při šermířských kláních. Pro děti bude připraveno plnění několika zkoušek a občerstvit se budete moci ve středověké krčmě. Program začíná od sedmé hodiny večerní a vstup do celého areálu hradu je zdarma. Tip: Víte, že při návštěvě týneckého hradu máte jedinečnou možnost seznámit se s jeho pozoruhodnými obyvateli, předposlední podlaží hradní věže totiž obývá letní kolonie netopýra velkého. Více ZDE.

Festival muzejních nocí trvá až do 9. června. Co se děje v muzeu, které máte za rohem? Přehled všech akcí konaných v rámi muzejní nocí v Čechách a na Moravě najdete ZDE.

Stříkačky, sanitky a vrtulník v plzeňské zoo

Před amfiteátrem plzeňské zoo pořádají v sobotu od deseti hodin hasiči a záchranáři tradiční Dětský den v zoo. Až do odpoledne tu bude k vidění zásahová technika hasičů, kteří si připravili soutěže pro děti se zaměřením na požární ochranu. I záchranáři předvedou své sanitky a ukážou, jak zachránit život. A městská policie zase vysvětlí, jak se bránit při napadení. Stanice mladých techniků se pochlubí svými modely létajícího vrtulníku nebo velkých modelů letadel. Na děti samozřejmě čekají soutěže a oblíbené malování na obličej. Více ZDE.