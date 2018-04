Blanka 2. - 3.12. TORINKA - pátá prezentační přehlídka využití volného času předškoláků a školáků se koná v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy na Karlínském náměstí. V doprovodném programu budou moci děti zhlédnout různá předvánoční pohádková představení. Lze navštívit i výtvarný ateliér, keramiku či počítače. Pro veřejnost je otevřeno od 9 do 17 hodin, dětský program probíhá od 10 do i6 hodin.Advent Asi v pátém století byl zaveden advent (překl. příchod). Je to doba očekávání příchodu Spasitele na tento svět. Doba půstu a pokání, ve které se má srdce i tělo očistit od zlého. Trvá čtyři týdny. Dnes jsou adventní týdny dobou těšení se na Vánoce. Autorem adventního věnce byl na přelomu století Johannes Heinrich Wichern, zakladatel výchovného domova pro mládež v Hamburku. Ten během adventu rozsvěcoval na dřevěném věnci visícím ze stropu každý den novou svíčku. Později se zapalovala jedna svíčka pro každý vánoční týden. Zelené jedlové větvičky symbolizují navracející se nový život a červená barva svíček zase svatého Ducha a Syna božího, který obdržel dle křesťanské víry lidské atributy masa a krve.Barbora Uříznout barborku Na svátek svaté Barbory si nezapomeňte uříznout několik větviček, které na Štědrý den vykouzlí malý zázrak - voňavé kvítky. Hodí se především třešně, višně, zlatíce, kalina, lýkovec, dřin, jasmín, mandloň či vřesovec. Stačí je ohleduplně uštípnout v místech, kde nebudou chybět, a vložit do vázy. Svědčí jim pravidelné vyměňování vody a postupné zvyšování teploty. V tento den, svátek svaté Barbory, se seje do zavlažovaného talíře obilí. Obilí do Vánoc vykvete a považuje se za symbol pro neustále se obnovující sílu přírody. K postavě svaté Barbory se vážou mnohé legendy. Jedna z nich říká, že Barbora byla svým nevěřícím otcem ze zlosti nad přestoupením ke křesťanské víře zavřena do věže. Tam zalévala obsahem svého hrnečku uschlý strom, který vyrašil. Když na Vánoce barborky rozkvetou, dá se čekat slibný rok.Jitka Večer chodí Mikuláš s čertem a andělem. Dětem nosí dárky.5. - 23. 12. VÁNOČNÍ TRHY v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze se uskuteční devátý ročník tradičních předvánočních a vánočních trhů. Pro veřejnost je otevřeno přes týden od 10 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 19 hodin a poslední den od 9 do 14 hodin.Mikuláš Svatý Mikuláš Uctívání svatého Mikuláše pramení nejspíše u biskupa Mikuláše z Myry, narozeného kolem roku 270 v Pataně v Malé Asii a zesnulého kolem roku 343, a opata Mikuláše ze Sionu, biskupa z Pinory, který zemřel v roce 564. Časem oba splynuli do jedné postavy. Jedna z pověstí vypráví, jak biskup z Myry zachránil tři dcery chudého, ale zbožného muže před prodejem k prostituci tím, že tajně hodil zlato do jejich pokoje, takže se mohly vdát. V 19, století se darovávaly potraviny, oblečení, jablka a ořechy. Dárky se schovávaly do připravených bot.Květoslava 8. -10.12. POLABSKÉ VÁNOČNÍ TRHY - na Výstavišti v Lysé nad Labem lze koupit vše pro vánoční atmosféru - od výzdoby až po drobné i větší dárky pod stromeček. Pro veřejnost je otevřeno každý den od 9 do 18 hodin, poslední den od 9 do 17 hodin.8. -10.12. VÁNOČNÍ TRHY 2000 - ve Sportovní hale ve Zlíně proběhne šestý ročník prodejní výstavy vánočního zboží. V doprovodném programu si můžete například nechat namalovat vánoční ozdoby podle přání. Pro veřejnost je otevřeno v pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin.8. - 17. 12. VÁNOČNÍ TRHY 2000 - na brněnském výstavišti v pavilonech B, D, E se konají předvánoční trhy spotřebního zboží. Výstava je otevřena denně od 10 do 19 hodin.Dana 11. - 22.12. VÁNOCE FLORA na výstavišti FLORA v Olomouci můžete navštívit 20. ročník vánočních trhů pod názvem Kouzlo vánočních interiérů. Souběžně s tím probíhá v palmovém skleníku ve Smetanových sadech výstava Pohádkové krajiny ze sukulentních rostlin. Pro veřejnost je otevřeno první den od 12 do 18 hodin, jinak denně od 10 do 18 hodin a poslední den od 10 do 17 hodin.13. -17.12. VÁNOČNÍ TRHY na výstavišti LVT v Liberci si budete moci vybrat dárky ze široké nabídky vánočního zboží od více něž 150 firem. Každý den je otevřeno od 10 do 18 hodin.14. -17.12. ŠUMPERSKÝ KAPR 2000 - v Domě kultury v Šumperku se uskuteční vánoční výstavní, prodejní a kontraktační výstava zboží všeho druhu pro nastávající svátky. Zároveň je tato akce i v ulicích města. V první den výstavy je otevřeno od 12 do 18 hodin, pak denně od 9 do 18 hodin a poslední den od 9 do 13 hodin.14. -17.12. PLZEŇSKÉ VÁNOCE - na Výstavišti v Plzni se koná tradiční prodejní výstava vánočního a spotřebního zboží přibližně od stovky vystavovatelů. V doprovodném programu se budou péct vánoční perníčky, zpívat koledy či malovat chodská keramika. Je otevřeno denně od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.15. -17.12. POLABSKÉ VÁNOČNÍ TRHY - další část prodejních trhů se otevře na Výstavišti v Lysé nad Labem. Pro veřejnost: každý den od 9 do 18 hodin, poslední den od 9 do 17 hodin.18. - 21.12. PARDUBICKÉ VÁNOCE - na výstavišti Ideon budou moci zájemci navštívit klasický vánoční veletrh. Jeho součástí jsou i Lidové vánoce - ukázka lidových řemesel, historického vánočního tržiště, například s replikami historického skla či šperků. Výstava je otevřena denně od 9 do 18 hodin.21. - 23.12. POLABSKÉ VÁNOČNÍ TRHY - na Výstavišti v Lysé nad Labem se uskuteční poslední část těchto prodejních trhů. Pro veřejnost je otevřeno každý den od 9 do 18 hodin, poslední den od 9 do 17 hodin.4. adventní neděle (zlatá) Čtvrtá svíčka na adventním věnci Štědrý den Na Štědrý den se lidé celý den postili, aby mohli večer vidět na stěně zlaté prasátko. Dopoledne se strojil stromeček. Nerozsvěcovalo se, dokud nevyšla první hvězda. Pak všichni zasedli ke společné večeři. Před večeří přednesl otec rodinnou modlitbu. Staročeský štědrovečerní jídelníček měl v různých krajích jiné podoby. Někde po chlebu následovala polévka, nejčastěji houbová, ale všude byl tradičním štědrovečerním chodem kromě kapra i kuba, který se připravoval z krupek, hřibů a česneku. Na závěr se podávaly moučníky - vánočka a štrúdl. Po večeři se snažili všichni vstát od stolu společně, neboť se věřilo, že kdo vstane od stolu předčasně, do roka zemře. Zbytky jídla pak odnesl hospodář dobytku, pro drůbež byla nachystána jiná pochoutka - hrách nebo mák, aby dobře nesly. Po večeři nadešla chvíle, na kterou se nejvíce těšily a dodnes těší děti - rozbalování dárků, které pod stromeček nadělil Ježíšek. Štědrý večer končil půlnoční mší, která se konala ve všech kostelech. Někde byly součástí mše i vánoční hry a po mši se chodilo ještě koledovat. O Štědrém dnu a na Boží hod vánoční se neměly hrát karty, věšet prádlo, chodit do hospody a na návštěvy.1. svátek vánoční Boží hod vánoční Svátek narození Spasitele patří k nejmladším církevním svátkům. Evangelium sv. Lukáše, které vzniklo mezi lety 80 a 90 po narození Krista, je jediným zdrojem o narození Krista ve stáji v Betlémě. První vánoční svátky 25. prosince se slavily údajně v roce 353. Pro Římany byl tento den dnem narození boha slunce. Tyto svátky církev postupně přeměnila v křesťanské. Od papeže Řehoře Velikého (590 - 604) k tomu pochází výslovný pokyn.2. svátek vánoční Štěpán Na Štěpána se lidé navštěvovali, začaly první taneční zábavy a doba veselí a koledování.