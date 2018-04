K Novotným Ježíšek nechodí

„Vyrůstal jsem v poměrně osvícené domácnosti, takže rodiče nám, dětem, úplně normálně vysvětlili, že Vánoce jsou svátky, kdy si lidé navzájem kupují dárky. Dokonce je s námi nakupovali a pomáhali nám je vyrábět. Vůbec nepamatuji, že bych někdy v životě psal Ježíškovi a něco od něj čekal,“ vysvětlil Petr Novotný a dodal, že ani jeho děti si Ježíška neužily.

„Myslím, že jsem je o nic neokradl, když jsem Ježíška zrušil a místo toho jsme udělali Vánoce, kde si lidé navzájem dávají dárky, protože se mají rádi,“ konstatoval.

Známý bavič je překvapivě skoupý v odpovědi na otázku, zda si vzpomíná na nějaké vánoční katastrofy. „Po pětadvacet let jsme pořádali takzvané Vánoční saloony Fešáků, byla to nádherná tradice, která začínala v listopadu a končila 22. prosince. Někdy jsme měli i šedesát vystoupení. Každoročně nám alespoň pětkrát chytl na jevišti stromek. A tak je pro mě hořící stromek něco tak normálního, že i když nám asi dvakrát chytl doma, nepovažuji to za nějakou veselou příhodu,“ usmál se Petr Novotný.

Překvapivě také sběratel receptů a autor kuchařek o Vánocích vaří velice málo. „Vaří žena, smaží kapra a připravuje bramborový salát, já mám na starosti pouze úpravy. U nás se jí několik druhů bramborových salátů, několik druhů rybích polévek. Časem se totiž vyprofilovala naše velká rodina tak, že někdo má rád salát s majonézou, někdo bez hrášku, někdo rád polévku s kusy rybích vnitřností, někdo rozmixovanou, různé jsou i předkrmy. Je to náročné. A já pomáhám vyladit, aby u vánočního stolu byli všichni spokojeni.“