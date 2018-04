Julie a Romeové. První láska není jen o sexu, ale umírání už se nenosí

Jenže co když v někom silnější otisk než první soulož zanechalo nějaké platonické vzplanutí? I fantazírování o někom může znamenat silný, třeba i nezapomenutelný zážitek. A právě to přece bývá pro období dospívání typické.

První láska se tedy zdá být velice relativním, mlhavým pojmem. Pro někoho je úžasná, nepřekonatelně krásná a vybavuje si ji dodnes, pro jiného nic fatálního neznamenala a vůbec si ji neidealizuje. Případně ani neví, koho s ní spojovat.

Pokud byste si mysleli, že mladým klukům poplete hlavu jen sex, jste vedle. Zdá se, že se mužský a ženský postoj k první lásce nijak neliší. Jak dívky, tak mladíci jsou schopni prožívat svou první lásku velmi emotivně a trpět pro ni. Samozřejmě platí, že čím méně zkušeností a možností srovnání, tím větší zranitelnost a nebezpečí fixace.

„Kdybych ji měl hodnotit z hlediska sexu, je to jasné. Rok před maturitou jsem začal chodit se spolužačkou, po maturitě jsme spolu dokonce bydleli. S ní jsem to zažil poprvé a bylo to moc hezké,“ vzpomíná 40letý inženýr Mirek.

Se svou láskou se prý nakonec rozešel docela banálně, kvůli intervencím matek z obou stran. „Kdybych ale měl považovat za první lásku toho, kdo mi rozbušil srdce, byla by to asi jedna holka ze základky. Kromě pár pus a doteků sice nedošlo k ničemu, ale měla pro mě své kouzlo a určitě pro mě v té době něco znamenala.“

„Několik kluků mi nadbíhalo na základce a střední škole, ale panenství jsem si uchovala až do 18 a poprvé jsem se vyspala se svým budoucím manželem,“ popisuje svou zkušenost Veronika (49).

„Ano, něco jsem cítila i k těm předchozím nápadníkům, ale to rozhodující a převratné pro mě znamenal až on, manžel. Čili můžu říct, že jsem se vdávala za svou první, velkou lásku. Bohužel jsem až pár let po svatbě, kdy jsme už měli dvě děti, zjistila, že se k sobě vůbec nehodíme. Možná právě tohle byl důvod, proč jsem si začala románek se svým šéfem, samozřejmě ženatým. A najednou se mi zdálo, že ta skutečně první velká láska, osudová, je on. Vlastně byl, protože jsem náš mimomanželský vztah ukončila. Ale jsem s tím srovnaná a ničeho nelituji.“

Asistentka Lucie (36) se seznámila s Richardem, když jim oběma bylo 17. Odpoledne se scházeli v parku za školou a snad aby překonali trému nebo se cítili dospěleji, koupili si jednu krabičku cigaret a každý z nich si vždycky jednu zapálil. Měli něco společného a taky důvod sejít se znovu. Bavili se o nemožných kantorech i o tom, jak krásný by byl život někde daleko odtud. On snil o Kanadě, ona o nějaké teplé exotické zemi. Když krabičku vykouřili, už se i líbali a na metro šli ruku v ruce.

Dnes je Lucka provdaná za jiného muže a matkou dvou tříleté dcery „Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se Richardovi rodiče neodstěhovali a on s nimi“, říká. „Ale asi to tak mělo být. Aspoň mám na ty naše schůzky ty nejrůžovější vzpomínky!“

První lásky ovlivní další vztahy

Avšak ne všichni mají na první lásku jen pěkné vzpomínky. Co když partner opustí nás? Má zklamání vliv na náš další vztah?

„Přirozeně, neboť je-li člověk nějakou osobou velice zklamán, musí teprve postupně znovu budovat důvěru k druhým,“ vysvětluje profesor sociální psychologie Manfred Hassebrauck v rozhovoru pro rakouský magazín Wienerin (Vídeňačka).

„Pro pocit vlastní hodnoty je ovšem dobré, že při ohlédnutí zpět si většina lidí myslí, že nebyli opuštěni, nýbrž iniciativa k rozchodu vzešla od nich. S tím se dá žít mnohem líp než s myšlenkou, že člověk byl opuštěn,“ tvrdí sociolog a zároveň se domnívá, že první lásku se nevyplatí oživovat.

„Určitě bylo tehdy dost závažných a pochopitelných důvodů, proč se z mladistvé lásky nestalo nic víc. Jen si na ně dneska už tak přesně nepamatujeme,“ myslí si.

„Když mi bylo 16, balil mě úžasný kluk a já byla pyšná, že mi dává přednost před daleko hezčíma holkama,“ vzpomíná čtyřiačtyřicetiletá Eva.

„Začali jsme spolu chodit, nejdříve ve vší počestnosti, pak jsme skončili i v posteli. Líbilo se mu, že jsem panna, aspoň to říkal. Vodila jsem si ho k nám domů, když naši odjeli na chatu. Zbožňovala jsem jeho vášnivé oči, ruce, byla jsem do něj blázen. Trvalo to asi rok a půl, pak se mi přiznal, že už dávno miluje jinou holku, která ale jeho city neopětuje. Došlo mi, že jsem jen náplast na nezhojenou ránu. Rozešla jsem se s ním, ale pocit křivdy, obelhání a podvodu ve mně už zůstal. Další kluci na moji nedůvěru dopláceli. Dodnes se mi nepovedlo najít trvalý vztah,“ postěžovala si Eva.

Těžce se z rozchodu se svou první láskou vzpamatovával i Libor (26). „Bylo mi tehdy 17 a na jedné kulturní akci jsem poznal 33letou rozvedenou Alenu. Byla moc sexy a vůbec mi nevadilo, že má dvě malé děti,“ vypráví. „Na rozdíl od uhihňaných vrstevnic rozhovory s Bárou měly smysl, vzrušovaly mě. Zamiloval jsem se do ní ještě dřív, než jsme spolu začali spát. Sex moje city k ní ještě prohloubil. Náš vztah trval tři roky a když ho ukončila, trpěl jsem jak zvíře. Snažil jsem se pochopit, že k sobě a dětem potřebuje někoho staršího, ale srdci člověk neporučí. Dlouho jsem se nemohl na žádnou jinou ani podívat. Každou jsem s ní srovnával a žádná neobstála. Teď už je to ok, chodím s docela prima holkou, ale ta jizva se stejně občas ozve.“

Žít a zemřít pro lásku: Romeo a Julie

Ve slavném Shakespearově dramatu si Romeo neváhal vzít život, když se domníval, že je Julie mrtvá. Nástrahy znepřátelených rodů i mnichem podané sedativum sehrály svou fatální roli a tragédie se završila. Všechno nebo nic.

Stává se i dnes, že jsou mladí lidé ochotni za lásku zemřít? „Nestává se moc často, že by se někdo chtěl kvůli někomu zabít, ale několikrát do roka přece jen ano,“ říká Bohuslava Horská z Modré linky důvěry nejen pro děti a mládež v Brně.

„Vyjadřují se ve smyslu: než žít bez něj, tak radši vůbec. Ale jen to tak naznačují, dnešní generace je zvyklá používat silná slova. O vyložený pokus vzít si život jde jen ojediněle. Samozřejmě lze těžko posoudit, kdo to myslí vážně. Vedeme tyto lidi k nadhledu. Říkáme jim, že i taková zkušenost může obohatit. I nenaplněná láska je pěkná zkušenost. A doporučujeme jim se z toho vypsat. Psát dotyčnému dopisy, které sice nebudou nikdy odeslány, ale to nevadí. Pomáhají to uzavřít.“

Nejčastěji na Modrou linku obracejí dvanácti až třináctiletí, když přichází pocit, že se už má s někým chodit. „Nejvíc dotazů přijde mailem, jejich problémy řešíme často v létě, kdy se děti a mladiství vracejí z táborů. Tam se zamilovali, pak přijedou domů a rádi by získali adresu své lásky. Chtějí například, abychom jim ji pomohli najít. Dost často se stává, že se holky na táborech zamilují do vedoucích.“

Na rodičích poprvé zamilovaných teenagerů je, aby jejich trápení nezlehčovali, ale ani nedramatizovali a nezveličovali. Aby projevili pochopení, byli svým dětem nablízku, připraveni sdílet jejich nejistoty a pochyby třeba i tak, že spolu s nimi zavzpomínají na své zkušenostmi s první láskou.