Být s rodinou je pro mě největší štěstí, říká Julia Robertsová

„S manželem jsme jeli na malý výlet do San Franciska a byla jsem trochu smutná, že nejsem s dětmi přes den. Pak jsme vešli do obchodu, manžel mě tam nasměroval, podívala jsem se kolem a ty děti byly tam. Měli jsme báječný den, jen nás pět. Být s rodinou, to je pro mě největší štěstí. Je jedno, co děláme, pokud jsme prostě spolu,“ prohlásila Julia Robertsová.

Herečka s druhým manželem, který je kameramanem, letos oslavila 15. výročí svatby. Její první manželství s country zpěvákem Lylem Lovettem (60) trvalo dva roky. Rozvedli se v roce 1995.

Robertsová s rodinou žije v kalifornském Malibu a má také soukromý ranč ve městě Taos v Novém Mexiku. Její děti prý showbyznys nevzrušuje a herečka je od něho drží dál. Nechce je vodit na premiéry a stavět do záře reflektorů.

Přiznala, že dokonce i po tolika letech v branži jí samotné rozhovory s fanoušky dělají trochu potíže. Vždy se prý cítí podivně, protože nikdy neví, co jim má říkat.

„Ne že bych to nenáviděla, ale snažím se tomu vyhýbat. Nemyslím si, že jsem dobrá v těchto interakcích. Vždycky to tak bylo. Možná jsem plašší člověk, než jsem si sama o sobě myslela,“ svěřila magazínu Hello! Robertsová.

Julia Robertsová v Cannes (5/2016):