Jste na dně? Nabízíme první pomoc před šťastnou cestou vzhůru

DESATERO PRVNÍ POMOCI NA DNĚ 1. Nestyďte se přiznat, že je vám zle, a případně vyhledat co nejdříve odbornou pomoc

2. Nepřipouštějte si pocit, že svým trápením obtěžujete své blízké – dopřejte jim pocit, že by vám mohli pomoci.

3. Nebraňte se podpůrné pomoci prostřednictvím léků – vaši životní situaci nevyléčí, ale výrazně napomohou, abyste se časem vyléčila sama.

4. Máte-li sílu, věnujte se nějaké mechanické, dle možnosti fyzicky namáhavé aktivitě – vyplavují se při ní endorfiny, jakési hormony dobré nálady.

5. Nebraňte se projevit bolest navenek, i pláč může přinést úlevu; přestaňte se trápit otázkou, co je v dané chvíli správné a co nesprávné – zvolte si to, co vám pomáhá.

6. Alkohol a drogy to ale nebudou – případná chvilková úleva bývá až příliš draze vykoupena.

7. Cítíte-li zlobu vůči okolí, klidně ji dejte nějakou nezraňující formou najevo, budete-li ji potlačovat, vaše trápení se ještě více prohloubí.

8. Věřte těm, kdo tvrdí, že reakce na jakoukoli ztrátu probíhají v zákonitých fázích; tou první je popření ("To snad nemůže být pravda“), tou druhou smutek či zoufalství.

9. Pár týdnů truchlení je reakcí zcela běžnou, pokud nám však přetrvávající smutek brání v běžném fungování i po více než cca šesti týdnech, pak budeme potřebovat systematičtější péči než jen první pomoc.

10. Po fázi případné zloby už bude jen lépe − přes jakousi druhou pubertu přejdeme až ke schopnosti začít znovu, jinak, a často i lépe.