Jsem otcem dvou dětí, říká Kamila, která si nechala změnit pohlaví

Kamil, dnes Kamila, se narodil jako druhé dítě a rodiče byli štěstím bez sebe, že mají kromě starší dcery i vytouženého kluka.

To, že nepatří ani mezi holky, ani mezi kluky, si začal uvědomovat někdy v sedmé, osmé třídě. Cítil, že něco není v pořádku, nevěděl ale co. „Rodiče mi občas při nějaké zájmové činnosti řekli, že to není pro kluky, ale nebrala jsem to tenkrát nijak vážně. A oni taky ne,“ dodává.

Ženil se z lásky

Po základní škole šel Kamil studovat gymnázium, ve dvaadvaceti se oženil. „Bylo to z velké lásky a zanedlouho se nám narodila dcera. Byla jsem tehdy pyšný otec, i když právě po narození dcery mi začalo docházet, co mě všechna ta léta trápí. Snažila jsem se to v sobě co nejvíc potlačit, kvůli předsudkům z domova jsem si ale dlouho nedokázala přiznat, že to tak opravdu je,“ vypráví.

Co byste měli vědět O změně pohlaví rozhoduje odborná komise ministerstva zdravotnictví teprve od roku 2012, předtím rozhodovaly komise v nemocnicích. Zasedá obvykle čtyřikrát až pětkrát ročně.

Chirurgické zákroky vedoucí ke změně pohlaví kromě pracovišť plastické a estetické chirurgie provádějí také urologická pracoviště. Většinou se jedná o kliniky fakultních nemocnic. S výběrem vhodného pracoviště pacientům zpravidla pomáhají jejich ošetřující lékaři – sexuologové. Počty žádostí o změnu pohlaví 2012 – 13 žádostí 2013 – 47 žádostí 2014 – 111 žádostí 2015 – 76 žádostí

Život běžel dál, dcera rostla a po letech přišlo na svět další dítě, tentokrát syn. Za nějakou dobu to začalo mezi manželi skřípat. Následoval rozvod a ještě pár let trvalo, než si Kamila ještě v mužském těle skutečně přiznala, že je transsexuálka.

„Tehdy jsem vyhledala pomoc psychologa a teprve pak to s obavami oznámila nejbližším přátelům,“ popisuje bod zlomu svého života. Zatímco přátelé přijali tuto zprávu až překvapivě shovívavě, někteří členové rodiny se s tím nesmířili dodnes.

„S bývalou ženou sice normálně komunikujeme, ale myslím, že to byl pro ni šok. Musela se cítit ponížená, což naprosto chápu. Nejhůře se s tím vyrovnává dcera, ale nedivím se jí. Zasáhlo ji to v pubertě, tedy v ne zrovna vhodném věku. Pokud jde o syna, myslím, že to až tak neřeší,“ vysvětluje Kamila.

Trnitá cesta plná hormonů

Loni v létě se Kamila podrobila operaci pohlaví. Předcházela tomu ale řada vyšetření, psychologických a sexuologických testů. „Teprve pak mě zařadili do léčby jako takové a nasadili mi hormonální léčbu. Docházela jsem na kontroly a čekala na povolení k operaci,“ popisuje dlouhou cestu plnou překážek Kamila s tím, že i přes strach z neznámého se na zákrok těšila.

Komise, která se schází na ministerstvu zdravotnictví jen několikrát do roka, pak na základě doporučujících zpráv psycholožky, lékaře a pohovoru operaci povolila.

Náročný zákrok provedli lékaři kliniky plastické chirurgie v ostravské fakultní nemocnici. Operace proběhla klidně, po čtrnácti dnech propustili Kamilu domů. „Už když jsem se po operaci probudila, byl to pro mě neuvěřitelně ulehčující pocit. Konečně jsem věděla, že všechno je tak, jak má být,“ vzpomíná.

Asi měsíc pak trvalo, než si Kamila dokázala sednout, aniž by se bála bolesti. „Problémy jsem v té době měla hlavně s nákupy, ale kamarádi mi pomohli a těžší věci donesli,“ popisuje rekonvalescenci žena, pro kterou bylo v té době nejtěžší postarat se sama o sebe. Zvykala si také na stav, kdy měla mezi nohama úplně něco jiného, než čtyři desítky let před tím.

Už má chlapa a těší se na jaro

Kdo rozhoduje lékař – sexuolog

lékař – psychiatr

lékař – endokrinolog a diabetolog

lékař – urolog NEBO gynekolog a porodník

klinický psycholog

právník se znalostmi v oblasti zdravotnického práva

zdravotnický pracovník, který je zaměstnancem státu zařazeným na ministerstvo

Od operace už uběhl rok a Kamila si za tu dobu našla dokonce přítele - muže. „Je to zvláštní, jak hormony změnily můj vztah k jinému pohlaví. Původně se mi totiž líbily ženy,“ přiznává.

V Kamilině životě se toho ale logicky změnilo víc. Změnila šatník, a to, že může nosit šaty, sukně, podprsenku, ale i dámské doplňky, si vysloveně užívá. „Baví mě malovat se nebo si lakovat nehty, často také zajdu ke kadeřníkovi,“ uzavírá se s úsměvem.

Změnit pohlaví chtělo za necelé tři roky 247 lidí

Kamila je jedním z 247 pacientů, kteří od roku 2012 o změnu pohlaví požádali. Z tohoto počtu se 113 týkalo změny pohlaví z muže na ženu a 134 z ženy na muže.

O tom, komu je možné tento zákrok povolit, hovoří zákon. „Operativně lze provést tuto operaci jen pacientovi, u něhož byla jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace. Musí také prokázat, že je schopný žít trvale jako osoba opačného pohlaví, a pokud vstoupil například do manželství, musí být jasně, že tento svazek zanikl nejméně před dvanácti měsíci,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. Dodala, že v letošním roce bylo zatím projednáno 76 žádostí, z toho 38 žádostí o změnu pohlaví z muže na ženu a 38 žádostí o změnu pohlaví z ženy na muže.

„Pro připravenost pacienta podstoupit chirurgickou změnu pohlaví je také důležité, aby prokázal pokrok v přechodu do nové role, ve styku s rodinou, v zaměstnání a nastaly u něj pozitivní změny v osobním životě směřující ke zlepšení duševní pohody. U žadatele musí být také zřejmé, že nadměrně neužívá psychoaktivní látky, že netrpí psychotickou poruchou nebo nemá tendence k sebevraždě,“ vyjmenovala Čechová.

V České republice je možné tuto změnu podstoupit od osmnácti let, a to na základě písemné žádosti a kladného stanoviska odborné komise. Pokud je u některého pacienta snížena svéprávnost, musí doložit žádost svého opatrovníka a souhlas příslušného soudu. „Změnu pohlaví nelze provést pacientovi, který je ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detenci nebo v ochranném léčení,“ doplnila mluvčí.