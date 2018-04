Jsem motovidlo, říká Monika Absolonová

V taneční soutěži StarDance od prvního kola patří mezi favority. Porota ji chválí, ona o sobě nadále tvrdí, že je motovidlo. "Jsou lidé, kteří mají tanec v sobě, ukážou jim, co mají zatančit, a oni to napodruhý dají," vypráví. "Já to mám vydřené zarputilostí. Abych si zapamatovala pár kroků, trvá to hodiny a taneční partner mě chce zabít. Dokonce namísto osmi dob dovedu dotančit na devět. Takže všichni blízcí jsou z mého tancování v šoku."

Hanka Křížková, kamarádka a kolegyně z muzikálů, jí po prvním přenosu napsala: "Móňo, úžasný, ty tančíš a byla jsi krásná!" Po druhém kole: "Holčičko, já tě asi vůbec neznám." A po tangu od ní přišla SMS: "Už jsem na to přišla, máš dvojče!" Když se s Monikou Absolonovou ale o tancování bavíte dál, po chvíli upřímně přizná, že když se na internetu podívá na záznam svých vystoupení, je ze sebe příjemně překvapená taky. "Asi jsem i dobrá herečka," směje se.

Účastníci předchozích ročníků této soutěže si pochvalovali, jak dobrá parta se z nich během pár týdnů stala. To potvrzuje i Monika Absolonová. Dokonce už za sebou mají první stmelující party.

vizitka Monika Absolonová (34) se narodila v Benešově, vystudovala střední hotelovou školu. * Zpívat začala v Kühnově dětském sboru, první album vydala v roce 1993. * Má za sebou role v mnoha muzikálech, za roli Kleopatry byla v roce 2002 nominována na cenu Thálie. * Zahrála si v pohádce Princezna ze mlejna 2, v Kameňáku a v seriálu Zdivočelá země. * V současnosti účinkuje také v Branickém divadle ve hře Den na zkoušku. * Byla vdaná za hokejistu Václava Eiselta. Nyní žije s podnikatelem Vratislavem Jandou. Je bezdětná.

"Organizovala ji Veronika Žilková, vyrazili jsme na diskotéku. Ti tanečníci jsou ale asi opravdu trochu cvoci, takže hned vtrhli na parket a byli tam nonstop. To já se musela předtím trochu posilnit. Pak mě ale vytáhnul Michal Kurtiš, tanečník Anety Langerové, a naučil mě základní kroky jivu. Tak mě to chytlo, že jsem na tu moderní hudbu dala tři tance za sebou a pak jsem na záchodě myslela, že umřu, jak mi v těle všechno bušilo a pulsovalo."

Před několika týdny zpěvačka vydala své šesté album, tentokrát s muzikálovými písněmi a po sedmnácti letech měla i svůj vlastní první koncert. "Kvůli stresu si z něho moc konkrétních věcí nepamatuju, ale mám z něj výborný pocit," dodává.

Neměla by si při štěstí, které teď při ní stojí, vsadit sportku? "Možná ano. Ale je to spíš období překvapení. Vychází mi věci, do kterých jsem šla s nejistotou. Nikdy mi tolik věcí najednou nevyšlo. A jakmile se mi něco povede, tak čekám průšvih. Vždycky a ve všem. Tak uvidíme."