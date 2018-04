Jsem líná, říká druhá nejkrásnější modelka světa Lenka Hanáková

Osmnáctiletá Lenka Hanáková sice vyhrála nejprestižnější soutěž modelek, ve světovém finále ji porazila pouze Švédka (více čtěte zde), nikterak ji to ale nezměnilo. Studentka Střední odborné školy podnikání a obchodu zůstává skromná a nenápadná.

Vítězství v Elite Model Look prakticky zaručuje hvězdnou kariéru, v minulosti touto nejvyhlášenější soutěží modelek prošly takové krásky jako Cindy Crawfordová, Linda Evangelista, Karen Mulderová, v tuzemským šířkách pomohla odstartovat úspěšnou dráhu Denise Dvořákové, Lindě Vojtové, Ester Geislerové či Michaele Kociánové.

"Ani jsem to nečekala," říká jemná blondýnka. O své účasti ve světovém finále v Šanghaji hovoří jako o zajímavé zkušenosti, hvězdní hosté finálového večera jako Kylie Minogue a současné světové topmodelky ji nechávají zcela klidnou. Větší dojem na ni udělal let do exotické Číny a nákupy na tamním tržišti.

Velký úspěch v celosvětovém finále, jehož se zúčastnilo 55 dívek z 53 zemí, přinesl Lence šanci na vynikající kariéru modelky a také garantovaný kontrakt na více než milion korun.

"Jsem trošku více medializovaná, což po pravdě moc nemusím," hovoří o druhé straně slávy dlouhonohá kráska z Prostějova. Druhé místo ji velmi překvapilo. "Sama to nechápu, byly tam jiné krásné dívky." Lenka sama považovala za favoritky modelky z Ruska a Brazílie.

Podle jejího agenta se Lence takto daří díky komplexnosti a věku. Začínat v osmnácti letech bylo ještě nedávno poměrně pozdě, neboť vychovat modelku na plný úvazek trvá minimálně dva roky, ovšem současný trend se přiklání opět ke starším, dospělým dívkám. "Hodně klientů už nechce pracovat se čtrnáctiletými děvčaty," potvrzuje Martin Gonda z Elite Model, "a Lenka má potřebnou výšku, míry, přirozenou krásu a jistou vyzrálost."

I móda překvapivě nechává nadějnou adeptku na topmodelku zcela chladnou. Za svou prioritu považuje vzdělání, momentálně se chystá na maturitu, ráda by pokračovala na vysoké škole a věnovala se svému oblíbenému cestovnímu ruchu.

"V budoucnu bych chtěla mít hotel," odhaluje své ambice Lenka, "modeling je pro mě práce, kterou si můžu vydělat na svůj sen. Modeling není můj sen. Nechala jsem se přemluvit skautem, sama bych s modelingem nezačala." Ani velké oběti své nové kariéře poskytovat nechce: "Hlavu bych si určitě kvůli práci neoholila. Nejsem blázen."

V domovské agentuře si u Lenky cení hlavně její přirozené krásy, dokonalých lícních kostí, modrých očí, jemného nosu a plných rtů, které ji přímo předurčují k úspěchu třeba i v podobě lukrativní smlouvy s kosmetickou značkou. Paradoxně však modelka líčení a kosmetické kelímky moc neřeší. "Já jsem líná, nevstávám ráno dřív, abych se namalovala," líčidel si dle svým slov užije na přehlídkách a focení.

Jak to má vysoká hubená modelka s jídlem? "Já jím všechno," hrdě prohlašuje dívka, která rozhodně problémy s váhou řešit nemusí. Při výšce 177 cm se může pochlubit mírami 79-61-88, její velikost 34 plně odpovídá požadavkům klientů na modelky. "Jím pravidelně a snažím se o zdravou stravu, nijak se neomezuju."

O pravidelném cvičením však u Lenky nemůže být řeč, i když, jak přiznává, občas si jde zaplavat. Dokonce ani před světovým finále, jak bývá zvykem, nedržela žádnou dietu, nemusela a ani agentura ji nic podobného nedoporučila.

Lenka Hanáková ztělesňuje důkaz toho, že modelka se nemusí k úspěchu prohladovět a změnit své priority pro nablýskané pozlátko světa módy. Momentálně získává další zkušenosti v Paříži, kde na ni výborně reagují významné módní značky jako Jil Sander či Calvin Klein.

Nejžhavější zprávy skutečně potvrzují, že se Lenka v zahraničí prosadí velmi snadno. Pár dní v Paříži a již získala zakázku od slavného francouzského módního domu Louis Vuitton. "To není na začátek vůbec zlé," hlásá s úsměvem hlavní booker pražské pobočky Elite Model Martin Gonda.

Prioritou pro samotnou modelku i agenturu však nadále zůstává škola a úspěšně složená maturita, proto ji po elegantní metropoli nad Seinou čeká školní lavice a stohy knih. Co se s Lenkou bude dít dále, si budeme muset počkat až na léto.