Můj plán byl mít e-shop v obýváku, říká držitelka medailí za marmelády

Dva roky poté obdržela v prestižní gurmánské soutěži Great Taste nejvyšší možné ocenění za fíkový džem s hruškami a karibským rumem.



Když Jozefína Růžičková přemýšlela, jaká práce by jí umožnila být co nejvíce s dětmi, vzpomněla si na Blanku Milfajtovou, první Češku, která ve World’s Original Marmalade Awards uspěla. Hodně se o tom psalo, o marmelády se najednou zajímal každý. Tak uvařila z biocitrusů pomerančovou a poslala ji do soutěže, aby měla zpětnou vazbu, zda by právě tato cesta mohla fungovat. Povedlo se.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Jozefínou Růžičkovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes

Úspěch v soutěži Jozefínu Růžičkovou přesvědčil, že zkusí vařit marmelády a džemy takzvaně na kšeft.

„Můj plán, ačkoli normálně neplánuji skoro nic, byl mít e-shop takzvaně z obýváku. Původně jsem vyráběla šperky a docela se prodávaly. Ale nebylo to přesně ono. Potřebujete materiál, zásoby, dlouho trvá, než se vám investice vrátí. Zato marmelády mají krásný cash-flow. Když to přeženu – skočím do lesa, natrhám borůvky a je to. Kdežto když koupím perly za tři sta dolarů, budou mi ležet doma hodně dlouho, než z nich bude zisk. Když dám tři sta dolarů za ovoce, proměním je okamžitě v marmeládu a tu pak obratem prodám. Mám velkou výhodu, že jsem ve svém, nikomu neplatím nájem, takže když prodám o dvě stě sklenic méně, tak se z toho nehroutím. Pořád platí, že chci být co nejvíc s dětmi.“

V Nestlé, kde pracovala před narozením dětí a částečně ještě během rodičovské dovolené, s ní sice počítali, ale Jozefína věděla, že se tam už nevrátí, přestože jí nabízeli různé částečné úvazky, home office a podobně.

„Já v tom baráku seděla deset let a dobře vím, jak to nakonec vypadá. Když je nějaká důležitá porada, nikoho nezajímá, že jsem měla zrovna dneska být doma a tomu přizpůsobila celý pracovní i rodinný program.“

Klasika se neomrzí

Jozefína má ráda hlavně červené marmelády, jako je například malina s jahodou, ale také si dá ráda klementinku. Na e-shopu, kde svoje výrobky prodává, prý nejvíc frčí ty oceněné medailemi. Lidé chtějí ochutnat něco nového.

Jozefína Růžičková (44) Narodila ve Zlatých Moravcích na Slovensku.

Vystudovala zahraniční obchod na pražské VŠE.

Deset let pracovala jako marketingová specialistka ve firmě Nestlé.

V roce 2015 se poprvé zúčastnila mezinárodní soutěže World’s Original Marmelade Awards, v kategorii home-made získala dvě bronzové medaile. Loni ze stejné soutěže odvezla dvojitou zlatou, letos se v konkurenci tří tisíc vzorků na stupních vítězů umístilo šest jejích výrobků.

V prestižní gastronomické soutěži Great Taste loni získala nejvyšší možné ocenění, tři hvězdy.

Pod značkou Rose Garden vyrábí a prodává marmelády, džemy a bylinné sirupy.

Je vdaná, má dva syny (7 a 9 let).

„Ale klasice zůstávají věrni. Skoro každý si k objednávce marmelád s medailí přihodí třeba ještě jahodu.“ Pokud jde o kombinace různých druhů ovoce, dává k sobě podobné barvy. Třeba borůvky s bezinkami, aby to bylo pořád tmavé.

„Protože když dáte dohromady třeba červenou s oranžovou, vznikne hnědá, což není lákavé na pohled. Někdy hraje roli i to, co je zrovna k mání. Vždycky jsem dělala suchou a trpkou aronii se šťavnatým černým rybízem. Ten ale loni nebyl, tak jsem ji zkusila se sladkými bezinkami a také je to dobré, chutná to a prodává se to.“

Nijak nekalkuluje s obecnými chutěmi, marmelády vaří tak, aby chutnaly nejvíc jí. Mají méně cukru, než jsme u podobného zboží zvyklí. Obecné pravidlo, že na kilo ovoce patří kilo cukru, je prý zbytečné dodržovat.

„Já dávám třetinu. A nekazí se mi to, protože pektin tam sice je primárně kvůli konzistenci, ale tím, že na sebe naváže vodu, džem nebo marmeládu zastabilizuje. Ale musíte mít opravdu čisté sklenice a před naplněním je dát ještě pro jistotu na deset minut na stovku do trouby vypařit. Hygiena, skoro až přehnaná, je totiž základ. Pamatuji, že když jsem byla malá a nachomýtla se k zavařování s chlebem nebo nějakým jiným uhlovodanem v ruce, tak mě máma hnala, aby to nezačalo kvasit,“ vzpomíná.