Jordan ukázala nová ňadra, zuby i nos

Trojnásobná matka podstoupila zmenšení ňader kvůli velkým bolestem zad před Vánocemi na luxusní klinice v Kalifornii. Podprsenku 70H teď vyměnila za 70G. Spokojená ale příliš není.

"Vypadají v podprsence dobře, ale svěsí se příliš dolů, když vstanu, a skutečně je to dost špatné, když ležím na zádech. Je pak mezi nimi mezera 10 cm. Také se mi tam udělaly takové důlky, takže jde vidět, kde ty implantáty leží," postěžovala si Jordan.

Mnohem větší radost má z nedávno zmenšeného nosu a zcela nových porcelánových zubů. "Není to žádné tajemství. Vždycky jsem měla se svým nosem problém. Není to něco, co bych si potřebovala nechat spravit, ale řekla jsem doktorovi: ´Pokud byste na mně mohl něco změnit, co by to bylo?´ Stála jsem tam jen ve svých kalhotkách a podprsence. Mohl mi udělat liposukci, cokoli, ale on řekl, že by to byl nos," vyprávěla Jordan pobaveně.

"Nelituji, že jsem do toho šla. Předtím vypadal spíš zvířecky, byl širší, jako kočičí. Teď vypadá rozkošně. Je to rozkošný falešný skokanský můstek!" raduje se z nového nosíku modelka.

Rozhodně však odmítá, že by si nechala také vyplnit rty a tváře či udělat chemický peeling nebo face lift. Jen v ústech se jí třpytí nové porcelánové zuby za pětadvacet tisíc liber.