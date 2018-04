Depp nechce vyplatit Heardové peníze po rozvodu, kvůli otevřenému dopisu

Heardová chtěla veškeré peníze věnovat charitě, která se zabývá domácím násilím páchaným na ženách a také dětské nemocnici v Los Angeles. Na peníze si však bude muset herečka nějaký čas počkat, nebo je možná nedostane vůbec.

Depp už dal na charitu v přepočtu přes 2,5 milionu korun ze slíbené částky. To se ale nelíbilo Heardové.

„Pokud si Johnny přeje změnit podmínky vyrovnání, musíme naznačit, že musí doznat plnou částku darováním čtrnácti milionů dolarů, které se po odečtu z daní budou rovnat oněm sedmi milionům dolarů, které slíbil vyplatit Amber. A také musíme zdůraznit, že by měl zaplatit ihned celou částku a nikoli ve splátkách během několika let. Cokoli jiného je jasným pokusem Johnnyho právních zástupců snížit skutečnou platbu pod zástěrkou nového zájmu o dobročinnost, což předtím nikdy nepodporoval,“ uvedla mluvčí Heardové v rozhovoru pro média.

Další peníze ale Depp vyplatit odmítá, nelíbí se mu, že se jeho bývalá manželka opět opřela do domácího násilí u nich doma a celé téma znovu veřejně „rozmazala“, protože Depp od počátku veškeré obvinění na jeho osobu odmítá.

„Nejhorší je, když se vám něco takového stane doma za zavřenými dveřmi a udělá vám to člověk, kterého milujete. Vím, že je to opravdu strašné. Ale chci, abyste věděly, že na to nejste samy. Jsou tu lidé, kteří vám mohou pomoct a nemusíte se bát o tom mluvit. Nikdy bych nepřála ani tomu nejhoršímu příteli, aby se mu stalo to samé, co se stalo mě,“ napsala Heardová mimo jiné ve svém dopise.



Amber Heardová (Londýn, 30. června 2015)

Depp nyní Amber po napsání dopisu nehodlá dát kromě peněz ani další materiální věci, které jí po rozvodu měly připadnout. Patří mezi ně například luxusní automobil nebo luxusní sídlo v Hollywoodu. Navíc se Depp s Heardovou nechce už nikdy setkat tváří v tvář a všechno hodlá řešit pouze přes právníky.

Amber podala žádost o rozvod v květnu s tím, že ji Johnny Depp napadl a u soudu si vymohla zákaz přiblížení. Manželé pak v půlce srpna oznámili, že se dohodli na rozvodu i na finančním urovnání a herečka stáhla veškerá obvinění. Nyní mezi nimi opět propukl boj a Depp se prý tentokrát nevzdá tak snadno.