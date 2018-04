Jitka Zelenková se těší na běžky

Zelenková jezdí prý pravidelně do Harrachova a do Jizerek na běžecké trasy. "Na běžkách příliš neběžím, ale spíše si jen tak jdu a raduji se z přírody, nemusím se hnát s nějakým číslem, abych nebyla poslední. Dělám si to, co chci, jedu, kam chci. Jsem totiž běžec samotář," řekla zpěvačka.

Jitka Zelenková žije teď zase sama. Se svým přítelem, s nímž si pobyla pár let, se rozešla. Milostný osud ji také poznamenala utajovaná dlouhá love story s Karlem Gottem.

"Život se svými milenci jsem si možná neuměla zorganizovat, ale Vánoce ano. V životě jsem nepekla a vůbec nemám tušení, jak se vlastně peče. Ani kapra jsem nikdy neusmažila. Ale protože jsem v podstatě dobrý organizátor, tak jsem si je vždycky dobře zorganizovala. Pekla, smažila a vařila vždycky maminka, ale já všechno dala dohromady, nakoupila, dodala, připravila, včetně vždy nádherného vánočního stromku. Letos také všechno připravím, ale dělat nic nebudu. Maminka je už nemocná, takže vařit a péci nemůže, ale budu s ní u její sestry a mé tety v Brně na Štědrý den i na Boží hod. Je moc hodná a všechny ty vánoční laskominy připraví i pro nás dvě," usmála se Jitka Zelenková.