Ježíšek by neměl splnit všechno, shodují se odborníci

"Děti jsou pro vánoční kampaně nejsnazším cílem a reklamy jsou čím dál agresivnější," upozorňuje dětský psycholog Jiří Knoll.

Čím starší přitom dítě je, tím hůře se jeho vánoční přání korigují. Pro školáky už není problém, aby se sami stavili v hračkářství pro katalog nebo aby si na internetu našli nejnovější model mobilu. Některé firmy dokonce nechávají reklamní letáky přímo ve školách.

Pětatřicetiletá Anna Berková z Prahy zvolila originální obranu. Své děti přinutila, aby dopisy Ježíškovi napsaly s velkým předstihem.

"Daly je za okno a teď už svá přání nemohou měnit," líčí. Když nyní její čtyřletá dcerka přišla s tím, že by chtěla ještě jednu panenku, Berková jí připomněla, že už dopis Ježíškovi poslala. "Mám pocit, že to dcera bez potíží vzala," soudí matka.

Dětští psychologové její svéráznou metodu oceňují. "Cestou je také nenosit domů reklamní letáky a s dětmi si hodně povídat. Že nemusí mít všechno, co vidí v televizi nebo ve vánočním katalogu, pochopí už předškolní děti," míní dětská psycholožka Lenka Čadová.



O dárcích s dětmi mluvte, radí psycholožka Lenka Čadová (ilustrační foto)

Rodiče by se podle ní neměli nechat zmanipulovat a dětem by neměli koupit všechno, co si přejí. Důležité je, aby se pod stromečkem objevilo alespoň něco z toho, o co si děti Ježíškovi napsaly. "Největší přání je obvykle to, se kterým se děti v dopise nejpečlivěji vymalovávaly – a které tak první uhodí do očí," radí Čadová.



Hitem letošních Vánoc jsou interaktivní panenky a zvířátka, jež mají děti při hře zároveň něco naučit.

"Vývoj jde dopředu, dnes už panenky umějí opakovat slova nebo jim, když vypijí mléko, naroste zoubek. Ze zvířátek děti nejvíce chtějí poníka a papouška," vypočítává mluvčí sítě supermarketů Tesco Eva Karasová.

Zájem je také o filmové postavičky nebo dětské přístroje, které jsou k nerozeznání od těch opravdových – třeba vrtačka nebo holicí strojek. "Starším dětem rodiče v poslední době hodně kupují mobily, MP3 přehrávače nebo notebooky," říká Karasová.

Pod většinou stromečků se objeví i drahé značkové oblečení nebo třeba lyžařská výbava. Průměrný Čech letos za vánoční dárky utratí více než jedenáct tisíc korun, velká část peněz přitom padne právě na dárky pro děti.

Ježíšek nedonese všechno

"Rodiče by ale neměli svým potomkům za každou cenu plnit všechna jejich přání a utrácet za dárky horentní sumy," říká dětský psycholog Jiří Knoll. Také neplatí, že drahý dárek musí dítěti nutně udělat větší radost.

"Dětem jsme vysvětlili, že Ježíšek nosí dárečky všem dětem na světě a že by nezvládl darovat každému úplně všechno, co si přeje, a tak vždycky každé dítě dostane jenom něco z toho, o co si napíše," popisuje rodinnou metodu Lucie Mikolajková z Prahy.

Jejímu staršímu synovi jsou tři roky a rodiče mu zatím úspěšně brání v přístupu ke katalogům a televizním reklamám. Přesto ho občas něco stihne zaujmout.

"Rozmluvili jsme mu vrtulník na dálkové ovládání s tím, že ještě neumí ovládat ani to autíčko, které už máme, a že by vrtulník rozbil a pak mu to bylo líto. A že si ho může přát k narozeninám – to už bude větší a šikovnější," říká Mikolajková.

Všechny dárky by však rodiče dětem rozhodně rozmlouvat neměli. "Dárky by měly být hlavně odrazem dětských přání, ať už si o užitečnosti nebo vkusnosti myslí rodiče cokoliv," říká Knoll.