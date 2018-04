Podvádějí všichni. Nevěra je součást života, říká exmanžel Bullockové

„Jo, podváděl jsem svou ženou. Postavil jsem se tomu, převzal za to odpovědnost a omluvil se. Podvádějí muži i ženy... je to součást života,“ nechal se slyšet Jesse James.

Své minulosti ale prý nijak nelituje a nyní je spokojený s tím, jak všechno dopadlo. Opět se oženil. V roce 2013 si vzal profesionální závodnici Alexis DeJorii (39).

Přestože tvrdí, že nevěra je součástí života, vadily mu zprávy o tom, že když jednou podváděl, bude podvádět pořád.

„Jako by lidé chtěli vidět, jak padáte na hubu. A čím jste v něčem úspěšnější, tím více se jim to líbí. Když se dívám na sebe teď, a jak jsem se cítil tenkrát, myslím, že jsem to přehnal s tím, jak moc jsem si to připouštěl. Ale před mým domem stálo pět šest měsíců 50 nebo 60 paparazzi, to nebyl dobrý pocit,“ řekl.

Podobný názor na vztahy má i herečka Scarlett Johanssonová (32), která se podruhé rozvádí. Je přesvědčená, že monogamie je nepřirozená a že zůstat věrný jedinému partnerovi je příliš velkou dřinou.

„Myslím, že představa manželství je velmi romantická. Je to hezká myšlenka a zažívat ji, může být nádherné. Nemyslím si ale, že je přirozené být monogamní. Možná mě za to budou peskovat, ale myslím, že to vyžaduje práci. Spoustu práce,“ prohlásila herečka pro magazín Playboy.

„Mnoho lidí, skoro každý, na tom musí hodně pracovat. To dokazuje, že to není přirozená věc. Je to něco, co velmi respektuji a čeho jsem se sama účastnila, ale myslím, že to jde opravdu proti našim přirozeným instinktům,“ dodala.