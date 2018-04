Jedině můj manžel je ten pravý, říká paní Ježíšková

Na svět přišel v Dolní Suché na Karvinsku o čtvrté hodině ranní. Rodiče vyprávěli, že všichni sousedé chtěli hned Ježíška vidět na vlastní oči. Pozornost, které se Jan Ježíšek kvůli kombinaci svého příjm ení a data narození těšil už v kolébce, přetrvává: "Je běžné, že když třeba v čekárně u lékaře vyvolají mé jméno, všichni se otočí. Chtějí vidět, jak Ježíšek vypadá."Když předloni v létě letěl společně s manželkou, synem a jeho čtyřčlennou rodinou do Řecka, mladá pracovnice pasové kontroly neskrývala překvapení. "Viděl jsem ty vytřeštěné oči a zeptal se, jestli ještě nikdy neviděla Ježíška. Odpověděla: Ano, ale tolik?! Všichni jsme se zasmáli," líčí Jan Ježíšek jednu z příhod, které zažívá skoro pořád. Naposledy když si na policii vyřizoval výměnu řidičského průkazu: "Policistka si všimla mého jména a data narození a hned to všem sdělovala. Já na to: Je prosinec, tak už jsem tady." Kvůli jménu si v minulosti vysloužil nejrůznější přezdívky, stával se terčem žertů. Vlastní vnuci i malé děti od sousedů mívaly vždy v době Vánoc v hlavách zmatek."Ptali se mě, kdo vlastně nosí dárky, a už měsíc před Štědrým dnem kontrolovali všechny naše skříně, aby zjistili, jestli jsem to já," líčí Ježíšek. Po zveřejnění svého příběhu v tisku ještě na popularitě získal. "Leckam přijdu poprvé a už mi říkají: Já vás znám. Když se bráním, vzpomenou si, že o mně četli v novinách."O změně jména neuvažoval. "Proč? Vždyť je to krásné jméno," tvrdí. "Okolí si vždy časem zvykne. I manželka si zvykla, ačkoli to pro ni napřed bylo těžké." Jaký je život s Ježíškem? "Jako s každým normálním chlapem, který má své plusy a minusy," říká Jana Ježíšková. Netají, že Jan je pro ni nejen tím pravým Ježíškem, ale i pravým životním partnerem. "Jsem spokojený člověk. Vnoučata, děti i my jsme zdraví, a to je hlavní. Rodina je pro mě nejdůležitější na světě."Stejně to vnímá i Ježíšek: "Štěstí je pro mě to, co mám doma." Vánoce bude Ježíšek trávit jako většina lidí - Štědrý den společně se ženou, vánoční svátky pak s dětmi a vnuky. O uplynulém roce Ježíšek tvrdí, že ho prožil normálně. Jaro jako obvykle trávil na chalupě v Děhylově na Opavsku. "Žádné mimořádné události ani maléry moji rodinu naštěstí nepotkaly. Andělíčci při nás stáli," říká. "To, co se však letos dělo ve světě, je hrůza. Po útoku v Americe možná poprvé nepojedeme na dovolenou k moři. Manželka se bojí létat letadlem. Ale já ji uklidňuji, že mám přece známosti nahoře," uzavírá Ježíšek.