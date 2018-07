Pro a proti: jedináčků přibývá. Je lepší mít jedno, nebo víc dětí?

Mýty o jedináčcích 1. Jsou rozmazlení

V průměru úplně stejně jako jiné děti. Rozmazlenost je totiž výsledkem špatné výchovy, ne počtu sourozenců. Naopak spousta rodičů právě z obav, aby nerozmazlovali, bývá výrazně přísnější. Americká psycholožka Susan Neumanová podotýká, že rozmazlené je to dítě, jehož rodiče chtějí mít „klid", a proto si nedovolí říkat „ne", na zákaz totiž potomek reaguje se značnou nelibostí. „Když rodič nechce dítě vidět ani minutu nešťastné a rozhozené, vychází otrocky vstříc jeho přáním a touhám. Když chce mít pokoj od více dětí - kde „ne" vzbudí logicky více protestů a různorodých reakcí, vyřeší to tím, že povolí větší smečce," říká psycholožka. Snaha nevychovat sebestředného sobce pak někdy vede k opačnému extrému. Jedináček je neustále hlídán a veden k tomu, aby se dělil s kamarády a pomáhal jim. Díky tomu se ale pak často neumí bránit ostatním dětem, které jsou otřískané sourozeneckými půtkami. 2. Chybí jim přirozená škola „sociálních dovedností" Pokud rodiče synovi nebo dceři odmala zajišťují společnost jiných dětí - ať už jsou to sestřenice, bratranci, nebo děti v různých kroužcích, sportovních oddílech, ve Skautu - újma se nekoná. Důležité je, aby se dítě nepohybovalo jen mezi dospělými. V porovnání s nimi si totiž může připadat nedokonalé a nechce se mu pouštět se do věcí, ve kterých s nimi stejně nemůže uspět. Ostatně, stejný problém řeší i rodiče sourozenců s větším věkovým odstupem - dítě, které má bráchu nebo sestru o deset let starší, je už vlastně také jedináček. V dětském věku hraje roli totiž každý rok. 3. Stýská se jim a touží po sourozenci Tato touha je velmi individuální. Opět záleží na povaze dítěte, na tom, jestli se cítí v rodině osaměle, neboje naopak přetíženo soustředěnou pozorností dospělých. Jedináček si pochopitelně sourozenecké vztahy tak trochu idealizuje a velmi často je k pocitu „tobě musí být samotnému smutno" tlačen okolím. Kdyby neslyšel, že „je na všecko sám", ani by ho nenapadlo, že má cítit nějakou újmu. 4. Je přetížený rodičovskou pozorností, která se soustředí jen na něj Opět záleží jen na rodičích a jejich ambicích, nejistotách, zralosti nebo nezralosti. Jedináček se naopak může cítit mnohem lépe než dítě, které je se svými sourozenci ve svůj neprospěch srovnáváno.