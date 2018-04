Obličej na vás prozradí povahu i jací jste v lásce, tvrdí Američanka

„Váš obličej něco vyjadřuje. Narodíte se s určitými rysy z nějakého důvodu. Obličej je mapou vaší osobnosti a celého vašeho života,“ tvrdí Hanerová, která poznatky čínského umění čtení obličejů shrnuje ve své knize Wisdom Of Your Face. Ona sama se ji naučila od své čínské tchyně a tvrdí, že je to skvělý způsob k přijetí sebe samých a překonání svých mindráků.



Co o vás říká váš obličej?

Obličej ve tvaru kosočtverce se zužuje či zašpičaťuje směrem k čelu a bradě, ale je zároveň široký. Tito lidé podle čínských tradic vše rádi ovládají a chtějí mít věci přesně tak, jak si to představují. Kladou důraz na detaily a tvoří velmi kvalitní výsledky. Umějí komunikovat a dobře ovládají jazyk. Pokud se s nimi dostanete do křížku, umějí být často dost ostří a příkří.

Oválný obličej prý nosí lidé praktičtí, ambiciózní v kariéře a postupující v životě metodicky. Jsou ale také soucitní, přátelští a lidé se s nimi cítí příjemně, protože umí vždy říct tu správnou věc.



Trojúhelníkový obličej, který se zužuje k čelu, je nejširší v oblasti dolní čelisti. Většinou jej vlastní lidé s uměleckými sklony, tvořiví, citliví, ale také prchliví. Často chtějí vše ovládat, čím užší mají čelo, tím je tato vlastnost výraznější. Ale díky svým vlastnostem často ochutnají úspěch.



Čtvercový obličej je typický stejně širokou linií dolní čelisti jako hranice vlasů na čele. Tato linie je dlouhá jako výška celého obličeje. Vlastní ho lidé s analytickou myslí a smyslem pro břitký humor. Do všeho se pouští po hlavě a podle Hanerové mívají také hodně energie ve všech oblastech života.

Obličej tvaru srdce se zužuje k bradě a měkce rozšiřuje u lícních kostí a k čelu. Tito lidé mají velkou vnitřní sílu, jenže jsou také často paličatí a neustupují ze svých názorů. Mají velkou vnitřní duševní sílu, ovšem někdy jsou až příliš průbojní. Vyvažuje to však jejich tvůrčí mysl a dobrá intuice.



Obdélníkový obličej je podobný čtvercovému, ale je vertikálně protažený. Podle čínského učení je to známka analytického myšlení. Jeho nositelé zdůrazňují v životě logiku a umějí ji dobře používat. Jejich přednostmi jsou plánování a strategie. Působí však chladně, protože neradi hovoří o citech.



Co o vás vypovídají rty?

Jean Hanerová také prozradila Cosmopolitanu, jak se podle našich rtů dá odhadnout, jací budeme ve své milostném životě.

Plné rty, jako má Angelina Jolie, podle Hanerové značí empatické osobnosti, které mají silnou rodičovskou stránku a rádi upřednostňují potřeby jiných před svými. Pokud plné rty patří i k širokému úsměvu, pak můžete k seznamu charakteristik přidat ještě štědrost. Pokud jsou kulaté plné rty na malých ústech, značí to podle Hanerové, že zpočátku vztahu jsou pro ně důležitější jejich vlastní potřeby před těmi partnerovými.



Podle čínského tradičního umění dokážou ženy a muži s úzkými rty nalézt štěstí a spokojenost i bez partnera. Příkladem ze světa celebrit může být Kirsten Dunstová. Samozřejmě mohou být šťastní i s partnerem, ale nevadí jim, pokud spolu nesdílí zájmy a koníčky. Lidé s tenkými rty a malými ústy, jako je komička Amy Schumerová, ale podle ní často začnou panikařit, když vztah přeroste v něco vážnějšího.

Rty plnější uprostřed než po stranách, jako má modelka Chrissy Teigenová, značí touhu po pozornosti a slávě. Na jednu stranu jsou jejich nositelé motorem každého večírku, na druhou stranu se ve vztazích může nepříjemně projevit jejich tendence vše dramatizovat.

Lidé s běžně vypadajícími rty, které nejsou ani tenké ani plné, si ve vztazích podle čínských tradic užívají vyváženost. Mají rádi blízkost a intimitu, ale nejsou na partnera přehnaně emocionálně vázáni a nemají sklony dělat z komára velblouda.

Stará čínská tradice čtení tváří podle Jean Hanerové bere v potaz i plastické operace, které údajně změnou rysů člověka dokážou změnit jeho osud. Lidé vyhledávající plastické zákroky na zvětšení a vyplnění rtů jsou podle jejího soudu sobecké a emocionálně nestabilní osobnosti a ve vztahu vyžadují mnoho pozornosti.