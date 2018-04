Matky, které chtějí rodit doma, nemají dost informací, tvrdí porodník

Jaký máte názor na domácí porody? Jste nekompromisně proti?

Samozřejmě. Neznám porodníka, který by nebyl proti. Věřím, že kdyby každá žena, která chce rodit doma, věděla, co všechno hrozí, ani jediná by neriskovala, že její dítě něco takového potká. Nevycházejí z objektivních informací. Kdybychom u každé ženy předem věděli, jestli nastanou či nenastanou komplikace, tak by nebyl problém vybrat ty, které můžou rodit doma. Ale nikdo nikdy není schopný předvídat, kdy porod proběhne normálně a kdy se naopak během okamžiku promění ve smrtelné riziko. Komplikace znamenají nutnost okamžité narkózy, transfúze, práci anesteziologa, neonatologa, který se postará o přidušené dítě. Kdyby agresivní porodní asistentky informovaly ženy objektivně, musely by jim o rizicích říct. To nedělají, protože z tohoto zatajování mají finanční prospěch.

Jejich argument, že dřív ženy běžně rodily doma, u vás neobstojí?

Ale to, že taky třetina dětí umírala, už neříkají. Já s nimi bojuju po celou dobu své profesní kariéry. Tvrdí, že žena má právo se rozhodnout. Má. Ale za podmínek, že je objektivně informována.

Pozorujete v poslední době nějaké další výrazné změny u rodiček?

Nyní máme speciální termín: těhotenství po čtyřicítce. S tím jsme se dřív nesetkávali. Teď jsme měli několik porodů ve třiačtyřiceti, mluvím o prvních porodech. S tím souvisí, že stoupl počet císařských řezů, které u nás tvoří už přes čtyřicet procent. Je to tím, že se na mnoho těhotenství díváme jako na rizikové, a když vidíme náznak komplikací, rovnou je řešíme císařským řezem. Ovšem roli v tom hraje i to, že se k nám do Podolí dostávají ty nejzávažnější případy.