Zůstal sám s pěti dětmi. „Nevzdám se jich,“ říká Jaroslav. Pomůžeme mu

Domeček se zahradou v obci Bílý kámen - Podhořany u Ronova mají pronajatý od známých. „Se vším všudy nás nájem stojí 17,5 tisíce korun měsíčně,“ vypočítává Jaroslav, který si jako osoba samostatně výdělečně činná vydělává zejména izolací střech, ale bere i další stavební práce. Kvůli dluhům se museli před dvěma lety odstěhovat z Milovic.



Je-li totiž člověk sám na pět malých dětí, může vydělávat jen tehdy, když sežene hlídání. Matka dětí a bývalá Jaroslavova manželka po porodu dvojčat vážně onemocněla, opakovaně se léčila na psychiatrii. S její pomocí se tedy už pár let počítat nedá a navíc před víc jak půl rokem rodinu opustila.

„Odešla za jiným mužem. Už jsme rozvedeni, ale v kontaktu jsme dál. Jezdí sem za dětmi každou sobotu,“ uvádí Jaroslav v neutěšeném prostředí pronajatého a provizorně zařízeného domku.

Občas přijede pomoct Jaroslavova sestra, která však bydlí v Praze, což je přes sto kilometrů daleko. „Někdy jí odvezu děti a pohlídá je,“ popisuje komplikovaný život otce pěti dětí. Čtyřletá dvojčata Dominik a Veronika nastoupila teprve letos v září do školky, což je výrazná úleva na dopoledne. Ale holčička potřebuje speciální péči, protože se narodila s rozštěpem patra.

„Má za sebou dvě operace a další ji ještě čekají. Kvůli rozštěpu moc nemluví, potřebovala by pomoc logopeda,“ líčí Jaroslav a Verunka mu po celý čas naší návštěvy visí na krku, hlavu zabořenou tak, aby jí nebylo vidět do obličeje. „Stydí se,“ omlouvá ji táta.



Jak pomoct Peníze na pomoc panu Jaroslavovi budeme sbírat na podzimním Jarmarku OnaDnes.cz, který se koná 30. září na Výstavišti v Holešovicích. Přispět můžete prostřednictvím veřejné sbírky Nadace Terezy Maxové dětem již nyní na číslo: 2102710424/2700 variabilní symbol 300917.

Jára, Marek a Michal jsou správní kluci. Je teplo, běhají bosi a vypadají spokojeně. „Škoda, že tu nemáme internet,“ postesknou si, když vyzvídáme, co to na počítači hrají. „Ale spíš by to tu chtělo vymalovat a opravit kliky, uklidit,“ uvažuje nejstarší z bratrů o tom, na co by za vybrané peníze potřebovali.



Je jasné, že peníze tu sotva stačí na jídlo. A ženská ruka, která by bydlení rodině zútulnila, tady citelně chybí.

„Dětí se nevzdám,“ bojuje s osudem Jaroslav, kterého by zachránilo, kdybychom mu přispěli na nájem. „Přestože je nájemné poměrně vysoké, je pochopitelná jeho výše, protože v ní jsou obsaženy i platby za elektřinu a plynové topení, a děti mají k dispozici velkou zahradu,“ vysvětluje Klára Vítková Rulíková z Klubu dvojčat a vícerčat, který rodině pomáhal už před lety, v době, kdy maminka onemocněla.

Jaroslav by uvítal také pomoc pečovatelek, které by mu pomohly zabezpečit rodinu tak, aby mohl chodit každý den do práce, postavit se na vlastní nohy a dostat se z kolotoče problémů.