Brány Jarmarku OnaDnes.cz se otevřely. Přijďte výhodně nakupovat a pomáhat

Místo aby si užívali volný den a přispali si, vstávali časně ráno, aby už po sedmé hodině byli na holešovickém Výstavišti v Praze. Na pět stovek prodávajících z řad čtenářů a čtenářek se rozhodlo, že se zapojí do tradičního charitativního Jarmarku a pošlou ze svých šatníků, botníků i šperkovnic dál to, co již nenosí a nepotřebují. Svá prodejní místa pečlivě nachystali a netrpělivě čekají na své zákazníky.

Z levého křídla Průmyslového paláce se rázem stal obrovský butik secondhandových kousků, které hledají nové majitele. Výběr je opravdu pestrý: najdete tu dámské, pánské i dětské oblečení různých velikostí a nepřeberné množství doplňků za hubičku. Vybere si určitě každý.

Kdo by raději pořídil nějaký ten luxusnější kousek, může se zapojit do dražby oblečení známých osobností, která je naplánována mezi 11. a 13. hodinu a čtenáři ji budou moci také sledovat online na našich stránkách. Dvě přetékající tašky od prestižních českých i zahraničních módních značek poskytla Monika Babišová. Můžete se tak těšit na úpletové šaty jednoho z nejpopulárnějších světových návrhářů Alexandra Wanga, lehký kabátek od Jeana Paula Gaultiera či střevíčky Fendi, pletená halenu od značky Robert Cavalli a také kabelku Jimmy Choo.

Nádherné kousky do dražby věnovala i violoncellistka Terezie Kovalová, zpěvačky Tereza Kerndlová a Bára Basiková, Heidi Janků, Lejla Abbasová, Anička Šulcová. Dvě čepice z doby slávy kapely Lunetic poskytl i zpěvák David Škach. Ukázku věcí do dražby najdete v článkové fotogalerii.



Část svého šatníku nabídnou také moderátorky Kristina Kloubková, Tereza Tobiášová, Karla Mráčková a muzikálová zpěvačka Eliška Ochmanová, které dorazí osobně, aby si společně s návštěvníky, prodávajícími i redakcí OnaDnes.cz, mohly vychutnat příjemnou atmosféru akce.

Jejím hlavním cílem je, stejně jako v minulých letech, pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Letošní 21. ročník se bude snažit alespoň trochu ulehčit život statečné Blanky Krouzové z Liberce, která se sama stará o tři autistické syny, z nichž dva mladší trpí vzácnou svalovou dystrofií. Paní Blanka je sice nyní po operaci, ale slíbila, že po 11. hodině dorazí za námi na Výstaviště. Kromě výtěžku z dražby pomohou paní Blance jako vždy částí svého výdělku partneři akce a ostatní přispějí částí ze vstupného a zakoupením lístku do tomboly.

Jak pomoct Peníze na pomoc paní Blance a jejím dětem sbíráme na podzimním Jarmarku OnaDnes.cz, který se koná 15. září na Výstavišti v Holešovicích. Přispět můžete také prostřednictvím veřejné sbírky na číslo Konta Bariéry: 17111444/5500 variabilní symbol 9999.

Kromě toho se můžete těšit také na vintage stylistku Ivanu Závozdovou, která opět přichystala zajímavou soutěž z historie módy.



Šťastný výherce si bude moci užít výstavu legendy československé oděvního návrhářství Hany Podolské, která se koná v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.



Nebudou chybět ani stánky se slaným i sladkým občerstvením, kávou a nealkoholickými koktejly. K dispozici bude i relax zóna, kde si návštěvníci budou moci odpočinout s knihou v ruce, pro maminky je nachystán koutek, kde své potomky mohou nakojit a přebalit.

Za padesátikorunové vstupné do levého křídla a střední haly Průmyslového paláce získáte stylovou tašku s logem OnaDnes.cz se sobotním vydáním deníku MF DNES a dárky od partnerů Podravka, Mentos, Potex a navíc voucher na čištění bot Converse.

U hostesek na infostánku ve střední hale si můžete zakoupit za 30 korun i lístek do tomboly, kde bude zhruba stovka nejrůznějších cen. Tou nejlákavější budou zřejmě hodinky Kronaby A1000-3125 za 7 670 korun od firmy 4PM, která mj. vystavuje v pravém křídle Průmyslového paláce na souběžně probíhajícím veletrhu Hodiny a klenoty. Vstupné na Jarmark OnaDnes.cz zároveň platí i pro vstup na tento veletrh.

V tombole dále můžete vyhrát například hračku Velký Labyrint společnosti Bino Europe za 799 korun, nebo pětisetkorunový voucher na celodenní parkování na některém z parkovišť po Praze od společnosti Mr.Parkit či vstupenku na pražský koncert kapely Lunetic.

Jarmark OnaDnes.cz končí v 17 hodin, celým dnem vás bude provázet moderátorka Romana Navarová. Oblečení, které už nevyužijete, lze vhodit do některého z kontejnerů Potex, bude dále využito.