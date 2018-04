Mihulová, Basiková, Žilková i Witowská přijdou prodávat na Jarmark

Obě přispějí několika kousky také do aukcí věcí celebrit. Osobně přijde kolem poledne vydražit svůj kabátek, tričko a sluneční brýle moderátorka Světlana Witowská, odpoledne pak Alena Mihulová s dcerou a její přítelkyní. Oblíbená herečka věnuje do dražby šaty, které měla na sobě jednou, a to na slavnostní premiéře filmu Domácí péče v Karlových Varech.

Svým oblečením do aukce přispěje také topmodelka Tereza Maxová, patronka své nadace, na jejíž doporučení potřebnou rodinu podporujeme. Výtěžek z dražeb pak pomůže dětem manželů Štěrbových z Uherského Ostrohu, jimž kvůli insolvenci rodiny hrozí dětský domov. Celý příběh čtěte zde.

Štěrbovi se svými čtyřmi syny

Jarmark otevře brány v 9 hodin ráno, kdy už bude bezmála 500 prodávajících na svých místech, a to jak ve střední hale Průmyslového paláce, tak v levém křídle. Všichni platící dospělí (děti do 12 let neplatí) dostanou za vstupné 30 korun plátěnou tašku s logem OnaDnes.cz a sobotním vydáním deníku MF DNES. Kdo chce, může vzít s sebou také děti, o které se ve střední hale postará Aquapalace a kde nebudou chybět skákací hrad a herní konzole.

Na pódiu ve střední hale přivítá moderátorka Romana naše hosty, včetně rodiny Štěrbových. Hned vedle pódia najdete stánek Nadace Terezy Maxové dětem s kasičkou, do níž může rodině přispět kdokoliv jakoukoliv částkou. Za odměnu si tradičně může odnést nějaký koláč či buchtu, které napečeme a přineseme z domovů my, redaktorky OnaDnes.cz. U infostánku OnaDnes.cz si můžete koupit lístek do charitativní tomboly.

Hostem Jarmarku bude také stylistka magazínu Ona Dnes Lenka Pavlů, která představí svou práci. Těšit se můžete mimo jiné také na tipovací soutěž vintage stylistky Ivany Závozdové, ze kterých let pochází dobový outfit, který je vystavený na pódiu. Vylosovaný vítěz získá dva lístky na říjnovou premiéru filmu Radima Špačka Zlatý podraz se Zdeňkem Piškulou v hlavní roli.

Co se bude odehrávat na pódiu, uslyší i všichni v levém křídle Průmyslového paláce. Nakupující tu budou mít k dispozici 14 zkoušecích kabin, ve středí hale pak další čtyři.

Čeká nás den skvělých nákupů a také zábavy. Program zpestří krátké vystoupení hip-hopové skupiny a pohodovou atmosféru pomohou vytvořit partneři, kteří se postarají o vaše plné žaludky a zároveň z tržby přispějí na rodinu Štěrbových.

Stánky s občerstvením

Fresh Juices - čerstvě lisované šťávy s označením RAW Quality Drink

Parky’s - grilované párky, s vysokým obsahem masa

Vegetka - vegetariánská i veganská restaurace.

Limonády Divoženka - limonáda Divoženka se zrodila v laboratořích České zemědělské univerzity jako diplomová práce Aničky Grosmanové zkoumající jak konzervovat limonády přírodní cestou a s nižším obsahem cukru.

Starbucks - přední světový odběratel té nejkvalitnější kávy Arabica, káva, která nechyběla ještě na žádném z Jarmarků OnaDnes.cz.

Další stánky

Nadace Terezy Maxové dětem - kasička pro rodinu Štěrbových, dobroty od redaktorek OnaDnes.cz, předměty s logem Teribear, jejichž zakoupením pomůžete potřebným

Infostánek OnaDnes.cz - dozvíte se vše, co budete potřebovat, a můžete si zakoupit lístek do tomboly, v níž můžete vyhrát například masáž, voucher na dentální hygienu či do restaurace.

Natur House - měření intolerance a soutěž o měsíc hubnutí

Dermacol - líčení rtů dlouhotrvající barvou nebo matující rtěnkou, která je současným trendem dále barvit vlasy barevnými pudry. U stánku bude možné zakoupit produkty s 20% slevou. V tombole pak od firmy můžete vyhrát dárkové balíčky v celkové hodnotě 10 tisíc korun.

Potex - s oblečením, které nenašlo nového majitele, nám opět pomůže firma POTEX s.r.o. a jejich oranžové kontejnery. Nechtěné oblečení roztřídí a rozdělí mezi ty, kteří ho potřebují.

