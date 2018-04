Ochrnutému Alešovi jsme pomohli penězi, ty se teď mění v nové bydlení

Uplynulo pár měsíců. Aleš se snaží, rehabilituje ze všech sil, ale nejde všechno tak, jak by si všichni přáli (příběh Aleše čtěte zde). „Bohužel pokroky v hybnosti provází regres v myšlení,“ líčí jeho žena Kateřina a vysvětluje: „Zjistili mu špatnou průchodnost v krku, takže se mu nedokysličuje mozek. Dlouho jsme čekali na kyslíkový přístroj, takže stav se dost zhoršil.“

Smutné však střídá naděje, že bude líp. Celá rodina už se teď těší na nové bydlení, které už dostává konkrétní podobu.

Na pomoc rodině můžete prostřednictvím veřejné sbírky posílat finanční dary i vy. Číslo účtu je 2102710424/2700, variabilní symbol 08042017. Alešovi dodává sílu hlavně jeho rodina.

Jejich silný příběh totiž motivoval brněnskou stavební firmu, která se stavby jejich nového domu ujala. A to i přesto, že ani ona neuvěřitelná částka, kterou se podařilo na jaře shromáždit, ještě významně navýšená díky dodatečnému příspěvku manželů Babišových a Nadace Agrofert, na nový dům stále nestačí.

„Dům na klíč, včetně sanity, ale bez nábytku, vyjde kolem 2,5 milionu korun,“ připouští ing. arch. Petr Vala z firmy Avanta Systeme. „Děláme, co můžeme, abychom poskládali tým partnerů, kteří s námi staví běžné realizace a kteří pochopili, že tady jde o to pomoct,“ vysvětluje architekt.

Lidé přišli pomoct jen za oběd

Na zakoupeném pozemku v Libicích nad Doubravou u Chotěboře, nedaleko od domu, kde jsou Městečtí dosud v nájmu u Alešova otce, se začalo stavět v polovině listopadu. Ruku k dílu přiložila také paní Městecká.

„Když člověk dělá na svém a chlapi můžou, tak musím i já. Všichni tu odvádějí špičkovou práci a stavba roste před očima, moc se už těšíme,“ uvedla Kateřina s tím, že jen za oběd přišli na brigádu nejen zaměstnanci firmy, ale také její kamarádi. „Moc děkujeme za pomoc, cítíme obrovský vděk z celého srdce, moc si toho vážíme,“ děkovala všem mladá maminka. „Vůbec jsme nečekali, že se vybere takhle obrovská částka, je to bomba,“ ocenila přístup všech, kteří se na pomoci rodině podílejí.

Do léta bychom mohli bydlet, doufají Městečtí

Montovaný domek o obytné ploše do sta metrů čtverečních bude dřevostavba typu bungalov. Kvůli imobilitě pana Aleše bylo od začátku jasné, že žádné schody nepřicházejí v úvahu, veškerý pohyb po domě musí být bezbariérový. „Společně s paní Městeckou jsme dům namodulovali, hlavně bylo třeba zapracovat dveřní otvory, které budou nadstandardně velké, aby se dalo projet všude s vozíkem,“ vysvětluje architekt Vala.

VIDEO: Kontrola nad naší financemi, byl důvod, proč jsme do projektu šli, říká Vala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na základové desce kromě firmy Avanta Systeme vypomohla materiálem pro stavbu v hodnotě 30 tisíc korun ještě firma Chládek a Tintěra z Havlíčkova Brodu a také Prefa Brno, která darovala tvárnice ztraceného bednění v hodnotě 35 tisíc korun.

„Nechali jsme to zcela na firmě, jen jsme chtěli, aby tam byla bezbariérová koupelna,“ doplňuje paní Kateřina a doufá, že do léta příštího roku už by mohla rodina bydlet v novém. (Podívejte se, jak bude vypadat rodinný dům v Libicích nad Doubravou zde a zde a zde)

Podle slov architekta by měla do února stát komplet z venku hotová stavba. „Záleží na počasí, ale doufejme, že v únoru bude dům zvenku hotov,“ říká Petr Vala a dodává, že i přes veškeré nadstandardní úsilí, které to všechny zaměstnance stojí, rozhodně nelituje, že do projektu šli.