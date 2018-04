Jarmark OnaDnes.cz: hadříky, nákupy, dárky i dobročinnost

Už od časného sobotního rána se na prostranství před redakcí shromažďovaly dívky a ženy s kufry a kabelami naditými módními svršky, které v jejích šatnících zbytečně ležely ladem. V deset hodin, kdy začínal historicky první Jarmark magazínu OnaDnes.cz, už byly všechny stolky a lavičky plné úžasných triček, sukýnek, kalhot, bot, šátků, kabelek, cetek a tretek. Některé zkušené "trhovkyně" si donesly i vlastní stojany na šaty, další vtipně rozvěsily ty nejkrásnější kousky do koruny stromů.

Foukal sice silný vítr, ale ženám a dívkám, které sem přišly nakupovat nebo prodávat, to očividně nevadilo. Nadšeně se nořily do krabic s nápisem "vše za 20 korun", zálibně se přehrabovaly v hromádkách na stolcích, nebo se probíraly kousky, vyvěšenými na ramínku.

Ke koupi tu byly opravdu báječné věci. Trička za dvacet korun, sukně za padesát, šátek za dvacku, klobouk zadarmo... Radost nakupujících je zřejmá: "Co stojí tyhle džíny? Cože, jen 150! To si je ani nebudu zkoušet," zvolá jedna z nich, strká kalhoty do zlaté tašky s logem OnaDnes.cz, kterou dostala hned při příchodu od našich hostesek, a vyráží na další lov.

Vítr a nakupovací vášeň

"Tyhle šaty jsem si koupila v nějakém záchvatu nadšení, ale nikdy jsem je neměla na sobě," říká usměvavá brunetka, která si svoje poklady rozložila na lavičku uprostřed prostranství. "Třeba je někdo užije víc."

Fouká ledový vítr, ale ženy, které právě propadly nakupovací vášni, jako by ho ani nevnímaly. Stan se zrcadlem, který slouží jako improvizovaná kabinka, není ani na chvíli prázdný. Nakupující i prodávající si podupávají v rytmu pohodové muziky rádia Expres a když je jim přece jen trochu zima, zaskočí si do kavárny na čaj nebo kafe.

Redaktorky OnaDnes.cz nejenže přinesly bábovku, malinový koláč, perník, povidlové koláčky, muffiny a další doma upečené dobroty, ale také na Jarmarku prodávaly a nakupovaly. Nejlepšími úlovky se mohla samozřejmě pochlubit naše módní redaktorka Veronika, která si domů odnesla dvě úžasné kabelky, šatičky, svetřík, šálku a tričko. Ale ani ostatní členky redakčního týmu nezůstaly stranou – celkem jsme se vybavily slušnou haldou úžasných kousků, mezi nimiž nechybí halenka, rolák, tříčtvrteční kalhoty, svůdná košilka nebo třeba in-line brusle.

Tereza Kostková pro Konto Bariéry

Součástí Jarmarku byl také stánek spřáteleného Konta Bariéry, kde po poledni nabízela své módní svršky také patronka projektu a herečka Tereza Kostková. "Nejsou nažehlené, vzala jsem je prostě doma rovnou ze skříně," omlouvala se návštěvnicím bazaru.

Ve prospěch Konta Bariéry tak prodala třeba džínové šaty "na písek" za stovku, originální bílou košili se stříbrnými řetízky za 1500 korun, černý svetr s motýlími rukávy za 500 korun, šedý kardigan za 1000 korun, zelené letní maxišaty za 300 korun (na obrázku) nebo černé večerní šaty za 1000 korun.

Na stánku Konta Bariéry byla také umístěna kasička, kam mohly prodávající věnovat část nebo celou svoji jarmareční tržbu. Na oplátku dostaly symbolický dárek, červený nos, kterým se mnohé z nich hned ozdobily. Celkem činil výtěžek sbírky na Konto Bariéry 10 200 Kč

Jarmark skončil. Ať žije Jarmark!

Ty nejhezčí kousky samozřejmě zmizely ze stolků a štendrů hned po ránu, ale i odpoledne se dalo ještě ulovit lecos zajímavého. Nakoupily dokonce i dvě fanynky OnaDnes.cz, které se svým slepeckým psem dorazily z Příbrami až ke konci akce, kdy už většina prodávajících balila své stánky. I tak si ještě vybraly džínovou sukni, malinově červený svetřík, dva pásky a barevnou halenku. "Takovou jsem právě potřebovala," těšila se z nákupu jedna z nich.

Nestihli jste náš Jarmark? Nakupovat a prodávat můžete 24 hodin denně také na našem internetovém Jarmarku. K dostání je tu nejen oblečení, ale také třeba dětské zboží, sportovní potřeby, elektronika, starožitnosti, muzika nebo knihy. Vstup ZDE.

Jarmareční sobota všem utekla, jako by ji odvál čerstvý aprílový vítr. Všem, kdo si přišli užít nakupování a ještě třeba udělat dobrý skutek, se akce líbila. Pokud jste se na Jarmark tentokrát nedostali, nebo se vám tak líbil, že byste rádi přišli znovu, máme pro vás dobrou zprávu: určitě pro vás uspořádáme další.

Přesný termín je ještě v jednání, možná to bude ještě v létě, možná na podzim... Každopádně sledujte pravidelně OnaDnes.cz a my vám dáme včas vědět.

Všem, kdo přišli, děkujeme za super atmosféru. A těšíme se na příště.