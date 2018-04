Vše, co chcete vědět o Jarmarku OnaDnes.cz, který proběhne už v sobotu

Ať už sháníte boty, kabelku, sukni, šaty, šátek nebo třeba náhrdelník, určitě si na Jarmarku něco vyberete. Své poklady ze skříní tu bude nabízet na pět set prodávajících, které na stoly a štendry vyloží nejen dámské, ale také dětské nebo pánské kousky za lidové ceny. Zde jsou v bodech informace, které by se vám mohly hodit:

1. Když jdete nakupovat

Prodávat se začíná v 8:30 a konec Jarmarku je naplánován na 16. hodinu. Vstupné pro nakupující je 20 Kč, za které dostanete razítko na ruku pro volný pohyb mezi pavilony, sobotní MF DNES s přílohou Víkend a prvních pět tisíc příchozích také nákupní tašku OnaDnes.cz, voucher na nákup 1 + 1 knihy zdarma do e-shopu nakladatelství KELTNER Publishing a půllitrovou lahev Ondrášovky. Pro rychlejší odbavení u vchodu si prosím připravte drobné.

Na Výstaviště se dostanete buď tramvají číslo 12, 17 a 24 (zastávka Výstaviště Holešovice) nebo metrem do stanice Nádraží Holešovice a pak tramvají nebo pěšky. Pokud pojedete autem, můžete využít parkoviště před Výstavištěm.

2 Když jdete prodávat

Jarmark probíhá v sobotu 6. dubna, tentokrát v Křižíkových pavilonech B a C, které najdete na holešovickém Výstavišti hned za Průmyslovým palácem (viz mapka).

Plánek Výstaviště v pražských Holešovicích, kde se v sobotu 6.4. koná Jarmark OnaDnes.cz.

Prodávající se musí dostavit na místo mezi 7:00 a 8:30, poté jim rezervované místo propadá. Na ruku dostanou růžový náramek, který je opravňuje i ke vstupu na veletrh Interbeauty Prague. Poplatek za vstup je 20 Kč (připravte si prosím drobné, budou se vám hodit i při prodávání, když na vás nakupující vytáhnou bankovky).

Pro pohodlnější prodávání budou u prodejních stolů k dispozici židličky, ale je jich jen omezený počet, proto si s sebou - pokud máte - vezměte rozkládací židle nebo stoličky.

Ty, které si zamluvily vjezd do areálu autem, mohou parkovat v okolí Křižíkových pavilonů, na místě vás nasměrují hostesky. Vjezd i výjezd je pro registrované zdarma.

Pokud se na vás nedostalo místo při registraci, ale přesto chcete prodávat, můžete za poplatek 20 Kč nabízet své věci venku v prostoru Křižíkovy fontány. Bohužel tu hraje faktor počasí, které zřejmě nebude ještě příliš jarní.

3. Když chcete zažít ještě něco navíc

Vybíráme z programu: 9:30 Laďka Něrgešová 10:00 dražba saka Lucie Bílé a šperku ředitelky ING pojišťovny Renáty Mrázové 11:00 Diana Kobzanová 12:00 dražba věcí od Terezy Maxové 14:00 Kateřina Brožová

Na Jarmarku můžete nakupovat a nakupovat a nakupovat... ale také si dát vyložit, co o vás prozrazují hvězdy, od předního českého astrologa Milana Gelnara, nechat se nalíčit od vizážistky Mary Kay, dát si kávu nebo čaj u stánku Starbucks či vyhrát v tombole (více o cenách ZDE).

Na stánku Nadace Terezy Maxové si též můžete koupit výrobky z limitované edice Teribear nebo v průběhu dne na pódiu vydražit oblečení, které na dobrou věc věnovaly známé osobnosti jako Tereza Maxová, Lucie Bílá, Laďka Něrgešová, Diana Kobzanová nebo Kateřina Brožová. Poslední tři jmenované přijdou na Jarmark osobně. Dražit se budou i dětské modely známých značek, které poskytl portál Odmaminky.cz.

VIDEO: Videozdravice Terezy Maxová na jarmark Ona.iDNES Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sleva na Interbeauty Prague Vyplňte formulář a získáte slevu na vstup na veletrh krásy a kosmetiky. Do obou kolonek "firma" a "obor" je nutné napsat OnaDnes.cz. Získáte poukázku na zlevněnou vstupenku, kterou předložte u pokladny na Výstavišti v Holešovicích. Místo 120 zaplatíte jen 80 korun.

Na Jarmarku budete moci tradičně ochutnat i dobroty, které pro vás upekly redaktorky a spolupracovnice OnaDnes.cz, a zároveň tak přispět libovolnou částkou na Nadaci Terezy Maxové dětem. Těšit se můžete třeba na srnčí hřbet z bílků a čokolády, minivětrníčky, banánový chléb nebo bramborové šátečky s domácími povidly.

Vzít s sebou můžete i děti, které se zabaví v Alíkově hracím koutku nebo ve výtvarných dílničkách firmy zaměřené na aktivní maminky Baby Office.

Na Jarmarku si také můžete prohlédnout výstavu háčkovaných obrazů Lucie Bílé určené k dražbě na OnaDnes.cz 22. dubna (více o jejím hobby ZDE). Peníze z aukce půjdou ve prospěch projektu For You by ING, který je zaměřený na pojištění proti rakovině prsu i ženských orgánů a je generálním partnerem Jarmarku.