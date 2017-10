Mateřství ji změnilo k lepšímu, říká o Janet Jacksonové její bratr

„Mění pleny, dělá úplně všechno. Je opravdová máma. Líbí se jí to. Zeptal jsem se jí, jak to zvládá, a ona řekla, že to miluje. Prostě miluje své dítě. Je skvělou matkou. Opravdu. Myslím, že se díky tomu cítí naplněná,“ řekl bývalý zpěvák skupiny Jackson 5 v rozhovoru pro časopis Loose Woman.

„Je to jiné vidět ji jako mámu, protože Janet byla ten typ člověka, který si vydržel hrát s dětmi obvykle pět nebo deset minut. Ale vlastní dítě ji změnilo,“ dodal.



Janet Jacksonová se po přestávce kvůli těhotenství a porodu už vrátila na pódia. Dokonce se jí podařilo výrazně zhubnout a může se pochlubit štíhlejší postavou. Během těhotenství hodně přibrala, což se snažila maskovat volným oblečením. Občas nosila pláště připomínající muslimský čádor. Kvůli třetímu manželovi Wissamovi Al Manovi (42), jehož si vzala tajně v roce 2012, navíc zpěvačka konvertovala k islámu.

Letos v květnu však Jacksonová oznámila, že otce svého syna opouští. „Ano, jdeme od sebe. Momentálně vše řešíme soudní cestou. Zbytek je v božích rukou,“ komentovala tehdy svůj rozchod.

Pro zpěvačku to byl třetí krach manželství. V roce 1984, když jí bylo 18 let, si vzala přítele z dětství Jamese DeBarge. Sňatek však po pár měsících anulovali. V roce 1991 se provdala za tanečníka a skladatele Reného Elizonda. Rozvedli se o devět let později.