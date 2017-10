Představuji si, jak umřu. Smrti se nebojím, říká Jane Fondová

Jane Fondová debutovala ve filmu Tall Story v roce 1960, to jí bylo 23 let. A i v současné době stále patří mezi obsazované herečky. I když už mnoho jejích vrstevníků odešlo do filmového nebe, ona prý ze smrti strach nemá.

„Představuji si, jak umřu. Jako každý z nás bych chtěla být na smrtelné posteli obklopena rodinou a blízkými. Nebojím se smrti. Bojím se ale, že až přijde můj konec, nebudu tak dobrým člověkem, jak jsem mohla být,“ uvedla herečka pro magazín Town & Country.

Dodala, že tato snaha po dokonalosti byla zřejmě také jedním z důvodů, proč jí nevydrželo ani jedno ze tří manželství. „Myslím, že jsem nebyla nikdy schopná zůstat v manželství spokojená. Vždycky jsem měla pocit, že to může být lepší,“ míní Fondová.

Herečka byla v letech 1965 až 1973 vdaná za režiséra Rogera Vadima, s nímž má dceru Vanessu (48), která je také režisérkou. S druhým manželem, aktivistou Tomem Haydenem, se vzali v roce 1973 a rozvedli po 17 letech. Mají syna Troye (43), který se živí jako herec. S třetím mužem, miliardářem a zakladatelem CNN Tedem Turnerem (78), dítě neměla. Vzali se v roce 1991 a vydrželi spolu deset let. Fondová se letos v září po osmi letech rozešla s hudebním producentem Richardem Perrym (74).

Herečka v rozhovoru pro magazín zavzpomínala také na svého otce Henryho Fondu, který zemřel v roce 1982. Neměli nejlepší vztah a Jane o něm kdysi prohlásila, že v ní vyvolával pocit méněcennosti kvůli vzhledu, což ji dohnalo až k bulimii. Nyní by s ním už prý dokázala mluvit. „Moc mi chybí, tolik jsem mu toho nestihla říct,“ dodala.

Jane Fondová nedávno představila zatím svůj poslední film Our Souls At Night, kde si zahrála po boku Roberta Redforda (81). Pracovali spolu po téměř 40 letech, naposledy se objevili ve filmu Elektrický jezdec v roce 1979. Předtím si zahráli ve filmech Štvanice (1966) a Bosé nohy v parku (1967).