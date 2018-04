Kdo získá auto? U televize nesedíme, jsme akční rodina, říká pěstounka

Pomůže každé kliknutí OnaDnes.cz ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a generálním partnerem ŠKODA AUTO připravila speciální projekt TERIBEAR jede domů, jehož cílem je podpořit vybranou pěstounskou rodinu. Každý čtvrtek přineseme jeden z celkem devíti příběhů pěstounských rodin. Jedna z nich dostane auto a vy svými hlasy rozhodnete, která to bude. Rodina, která získá v závěrečném hlasování (od 22. 11. - 2. 12) nejvíc vašich hlasů, získá vůz značky ŠKODA Citigo a auto převezme na vánočním Jarmarku OnaDnes.cz 7. 12. 2013. Pokud byste chtěli Janě Nozarové pomoct rovnou libovolnou částkou, můžete prostřednictvím veřejné sbírky Nadace Terezy Maxové dětem na číslo 2102710424/2700, variabilní symbol 04. Jak poslat nadaci DMS se dozvíte zde.

Jmenuji se Jana Nozarová a pracuji na směny, abych uživila svou početnou rodinu. Když se jednou za dlouhou dobu podaří sehnat práci na jednosměnný provoz, plat je vždycky tak nízký, že nabídku nemohu přijmout. Ale nestěžuji si. Práce se nebojím, hlavně, že jsou děti zdravé a spokojené.

Sama vychovávám tři vlastní děti Zuzanu (20), Kláru (12) a Natálii (8). V pěstounské péči jsem měla od roku 1996 Nikolu (19), která se v loňském roce v červenci již osamostatnila. Nyní žije u přítele.

V pěstounské péči u nás nyní vyrůstá Karel (13) a Blanka (11). Karel navštěvuje literárně – dramatický kroužek, rybaří, rád zpívá a jezdí na kolečkových bruslích a je všestranný sportovec. Blanka hraje na klavír, navštěvuje výtvarný kroužek a literárně- dramatický kroužek a hodiny zpěvu.

Měla jsem v životě štěstí, mám opravdu šikovné děti. Přijaté děti ve škole patří mezi slabší žáky a plnění školních povinností je leckdy velmi strastiplné. Právě pro ně a pro zvýšení jejich sebevědomí jsou velmi důležité aktivity, při kterých mohou projevit svůj přirozený temperament.

Jsme akční rodina, netrávíme čas u televize nebo u počítače, žijeme hodně společensky, jezdíme všichni plavat, na stezku na kolečkové brusle, a tam všude se přepravujeme autem.

Máme auto staré 17 let. Bez něj bychom nemohli podnikat tolik aktivit a mít tolik společných zážitků. Přesto je jasné, že vzhledem ke stáří auta neustále řešíme větší či menší opravy. Příjmy pokrývají výdaje na běžný život a je nám jasné, že na nové auto nikdy nenašetříme. To naše stávající nám musí ještě nějakou dobu sloužit.

Vzhledem ke stavu financí by nás nikdy nenapadlo, že se posadíme do nového auta. Tato představa mé děti velmi nadchla. (Až mi na okamžik bylo líto, že já sama jim to nemohu dopřát.) Nadšeně se dohadovaly, které z nich bude sedět na předním sedadle.

I v případě, že bych nezískala nejvíc vašich hlasů, budu vděčna za každé vaše kliknutí, protože to pro mě znamená jistou morální podporu.