Jana má konečně vysněná prsa! Posuďte sami

Jaké bylo ale překvapení, když jí skoro nic nebolelo!

"Pár hodin jsem cítila jen silný tlak na prsou a nepříjemné semknutí hrudníku, jako když se nemůžete pořádně nadýchnout. Zubař a gynekolog jsou určitě horší," říkala jsem si.

Janě nevadilo, že nemohla v noci vstávat z postele. Netrápil ji ani pocit jakoby namožených zádových svalů. Od chvíle, kdy tajně poodhrnula obvazy a spatřila vysněný žlábek mezi prsy, byla šťastná.

Druhý den ráno jí lékař vyndal z rány odsávací dreny a Jana měla příležitost si svá nová prsa poprvé prohlédnout. "I když jsem je měla ještě opuchlá, stál ten pohled za to."

Prsa jsou citlivější než dřív



Z kliniky pacientka odcházela hned den po operaci s ňadry do podprsenky číslo 75 B. Dříve než si však mohla pořídit nové sexy prádlo, měla měsíc na hrudníku nosit zdravotní bandážní model, to proto, aby se implantáty nepohnuly a rány se správně zahojily.

"Kupodivu se citlivost prsou, nejen že nezmizela, ale dokonce se znásobila, takže stahovací prádlo působilo jako ochranný štít," vzpomíná Jana.

MUDr. Kufa chtěl Janu poprvé vidět po třech dnech. „Prsa jsou ještě oteklá, což se tak do měsíce upraví. Stroupky kolem prsního dvorce se sloupnou a zůstane jen nepatrná jizvička,“ hodnotil situaci a přelepil už jen hojící se ranky. Náplasti na jizvách si směla sundat až za deset dní. Do té doby musela také vydržet bez sprchy.

„Jizvy si masírujte tlakem špičky ukazováčku a mažte je mastným krémem, aby povolily a rychleji se hojily,“ radil Kufa. Operace podle něj dopadla výborně. A i Jana byla nadmíru spokojená.

Cena za zvětšení prsou se odvíjí od velikosti implantátu, záleží také na tom, kterou značku a jakou metodu lékař použije. V Janině případě stála operace včetně dvoudenní hospitalizace na klinice 56 000 Kč.

Jana má skoro trojky

Z menších jedniček měla nyní větší dvojky až trojky. Horní část prsou, kde žláza chyběla, je nyní vyplněn a pacientka má konečně svůj vysněný dekolt. "Tvar odpovídá přesně její představě i proporcím,“ chválí výsledek plastický chirurg.

"Hned po kontrole jsem se šla ukázat kolegům do práce, " vzpomíná Jana. "Nikdo ze známých nepoznal na první pohled, co přesně se na mě změnilo. To až při bližším ohledání. I týden nato si kolegové v práci pochvalovali, jak mi to sluší, ale žádný z pohledů se mi nezapíchl do hrudníku a neslyšela jsem komentář: Jé, ty máš udělaná prsa? Bude to tím, že vypadají jako moje," libuje si.

Příště až za 15 let

Poslední kontrola dva týdny po operaci už byla jen krátká. Silikony seděly jak měly, žádné komplikace nenastaly, a tak se Jana mohla vrátit znovu do práce. Příští kontrola bude v ideálním případě až za 15 let. Pacientka se podrobí stejné operaci, jako poprvé. Implantáty se musí buď vyměnit, anebo vyndat. "Škoda, že nemohou v těle zůstat na doživotí," usmívá se dnes už spokojená kadeřnice.